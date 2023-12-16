«Бохум»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неровно. «Бохум» находится на скромном 14 месте, опережая опасную зону лишь на 3 очка.
Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 14 поединках чемпионата забито всего 15 мячей.
Коэффициенты матча Бохум — Унион
В минувшем туре чемпионата «Бохум» снова потерпел неудачу. Команда проиграла «Хоффенхайму» со счетом 1:3.
А вот до того команда уверенно расправилась с «Вольфсбургом» (3:1). Да и лазарет «Бохума» все никак не опустеет.
Матчи с «Унионом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух коллизиях.
«Унион»
Эта команда в нынешнем сезоне также разочаровывает. Сейчас «Унион» находится на 15 месте в турнирной таблице Бундеслиги.
В плане реализации у команды имеются заметные сложности. В 13 поединках удалось отличиться лишь 15 точными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Унион» в Лиге чемпионов уступил мадридскому «Реалу» со счетом 2:3.
Хотя до того берлинцы в рамках Бундеслиги переиграли гладбахцев (3:1). Правда, вылет из еврокубков поможет команде сконцентрироваться на чемпионате.
Наверняка «Унион» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Берлинцы находятся явно не на своем месте в таблице.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Униона» предлагают — 2.74.
На викторию «Бохума» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.50.
Берлинцы
Наш прогноз — Победа «Униона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.