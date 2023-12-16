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    Возьмут ли берлинцы три очка?

    «Бохум» — «Унион». Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Унион»
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    Шералдо Беккер
    «Бохум» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 17:30 мск. «Бохум» — «Унион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Декабря 2023 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Бохум»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неровно. «Бохум» находится на скромном 14 месте, опережая опасную зону лишь на 3 очка.

    Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 14 поединках чемпионата забито всего 15 мячей.

    Коэффициенты матча Бохум — Унион

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    В минувшем туре чемпионата «Бохум» снова потерпел неудачу. Команда проиграла «Хоффенхайму» со счетом 1:3.

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    А вот до того команда уверенно расправилась с «Вольфсбургом» (3:1). Да и лазарет «Бохума» все никак не опустеет.

    Матчи с «Унионом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух коллизиях.

    «Унион»

    Эта команда в нынешнем сезоне также разочаровывает. Сейчас «Унион» находится на 15 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    В плане реализации у команды имеются заметные сложности. В 13 поединках удалось отличиться лишь 15 точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Унион» в Лиге чемпионов уступил мадридскому «Реалу» со счетом 2:3.

    Хотя до того берлинцы в рамках Бундеслиги переиграли гладбахцев (3:1). Правда, вылет из еврокубков поможет команде сконцентрироваться на чемпионате.

    Наверняка «Унион» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Берлинцы находятся явно не на своем месте в таблице.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Униона» предлагают — 2.74.

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    На викторию «Бохума» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.50.

    Берлинцы явно сильнее соперника, и уж точно постараются как можно скорее улучшить свое турнирное положение.

    Наш прогноз — Победа «Униона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.

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    «Бохум» — «Унион»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. Возьмут ли берлинцы три очка?
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