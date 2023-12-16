«Бохум» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 17:30 мск. «Бохум» — «Унион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бохум»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неровно. «Бохум» находится на скромном 14 месте, опережая опасную зону лишь на 3 очка.

Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 14 поединках чемпионата забито всего 15 мячей.

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В минувшем туре чемпионата «Бохум» снова потерпел неудачу. Команда проиграла «Хоффенхайму» со счетом 1:3.

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А вот до того команда уверенно расправилась с «Вольфсбургом» (3:1). Да и лазарет «Бохума» все никак не опустеет.

Матчи с «Унионом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух коллизиях.

«Унион»

Эта команда в нынешнем сезоне также разочаровывает. Сейчас «Унион» находится на 15 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

В плане реализации у команды имеются заметные сложности. В 13 поединках удалось отличиться лишь 15 точными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Унион» в Лиге чемпионов уступил мадридскому «Реалу» со счетом 2:3.

Хотя до того берлинцы в рамках Бундеслиги переиграли гладбахцев (3:1). Правда, вылет из еврокубков поможет команде сконцентрироваться на чемпионате.

Наверняка «Унион» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Берлинцы находятся явно не на своем месте в таблице.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Униона» предлагают — 2.74.

На викторию «Бохума» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.50.

Берлинцы явно сильнее соперника , и уж точно постараются как можно скорее улучшить свое турнирное положение.

Наш прогноз — Победа «Униона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.