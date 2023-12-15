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    «Аль-Хиляль» продлит свое победное шествие

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Вахда». Прогноз и ставка (к. 1.94) на футбол 15 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Вахда»
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    Александар Митрович
    В 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Хиляль» дома сразится с «Аль-Вахда». Поединок состоится 15 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Вахда»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 15 Декабря 2023 года
    Аль-Хиляль
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 21:00 Аль-Вахда Аль-Вахда
  • Мекка
    •

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» — это лидер данного чемпионата Саудовской Аравии. По итогам 16 туров он идет во главе таблицы, имея на своем счету 44 балла и на семь опережает ближайшего преследователя.

    В текущем первенстве клуб из города Эр-Рияд еще не знал горечи поражений. У него 14 викторий и два мировых исхода. Забито 48 мячей, а пропущено всего лишь девять.

    Сейчас у «лидеров» с учетом всех турниров 17-матчевая победная серия. А в прошлом туре чемпионата они на выезде переиграли неуступчивый «Аль-Таи» со счетом 2:1.

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    На своей территории в текущем чемпионате «Аль-Хиляль» выиграл семь встреч из восьми проведенных при одной ничьей, пропустил всего лишь три гола.

    «Аль-Вахда»

    «Аль-Вахда» — это середняк текущего чемпионата Саудовской Аравии. На данный момент он с 22 зачетными пунктами засел на девятой позиции в таблице.

    Клуб из города Мекка в данном первенстве смог выиграть семь матчей за 16 проведенных, расписал одну мировую и потерпел восемь фиаско, разница мячей составляет 28:30.

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    • В отрезке последних шести встреч чемпионата «красно-белые» неизменно чередуют виктории с проигрышами. В прошлом игровом дне они дома переиграли аутсайдера «Аль-Ахдуд» 2:0.

    Выездная статистика коллектива в текущем первенстве выглядит следующим образом: две виктории и пять поражений. Пропущено аж 16 мячей при восьми забитых.

    Два последних очных поединка этих клубов завершились вничью, а перед этим два матча выиграл «Аль-Хиляль». Причем все они носили верховой характер.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.19.

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    На викторию «Аль-Вахда» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.75.

    В данном поединке прогнозируем уверенную викторию лидера и ставим на него с форой -2.

    И также от этой встречи ожидаем верхового исхода и ставим на тотал больше 3,5.

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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Вахда»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» продлит свое победное шествие
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