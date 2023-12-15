«Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» — это лидер данного чемпионата Саудовской Аравии. По итогам 16 туров он идет во главе таблицы, имея на своем счету 44 балла и на семь опережает ближайшего преследователя.
В текущем первенстве клуб из города Эр-Рияд еще не знал горечи поражений. У него 14 викторий и два мировых исхода. Забито 48 мячей, а пропущено всего лишь девять.
Сейчас у «лидеров» с учетом всех турниров 17-матчевая победная серия. А в прошлом туре чемпионата они на выезде переиграли неуступчивый «Аль-Таи» со счетом 2:1.
На своей территории в текущем чемпионате «Аль-Хиляль» выиграл семь встреч из восьми проведенных при одной ничьей, пропустил всего лишь три гола.
«Аль-Вахда»
«Аль-Вахда» — это середняк текущего чемпионата Саудовской Аравии. На данный момент он с 22 зачетными пунктами засел на девятой позиции в таблице.
Клуб из города Мекка в данном первенстве смог выиграть семь матчей за 16 проведенных, расписал одну мировую и потерпел восемь фиаско, разница мячей составляет 28:30.
В отрезке последних шести встреч чемпионата «красно-белые» неизменно чередуют виктории с проигрышами. В прошлом игровом дне они дома переиграли аутсайдера «Аль-Ахдуд» 2:0.
Выездная статистика коллектива в текущем первенстве выглядит следующим образом: две виктории и пять поражений. Пропущено аж 16 мячей при восьми забитых.
Два последних очных поединка этих клубов завершились вничью, а перед этим два матча выиграл «Аль-Хиляль». Причем все они носили верховой характер.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.19.
На викторию «Аль-Вахда» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.75.
В данном поединке прогнозируем уверенную викторию лидера и ставим на него с форой -2.
И также от этой встречи ожидаем верхового исхода и ставим на тотал больше 3,5.