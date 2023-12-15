В 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Хиляль» дома сразится с «Аль-Вахда». Поединок состоится 15 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Вахда»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» — это лидер данного чемпионата Саудовской Аравии. По итогам 16 туров он идет во главе таблицы, имея на своем счету 44 балла и на семь опережает ближайшего преследователя.

В текущем первенстве клуб из города Эр-Рияд еще не знал горечи поражений. У него 14 викторий и два мировых исхода. Забито 48 мячей, а пропущено всего лишь девять.

Сейчас у «лидеров» с учетом всех турниров 17-матчевая победная серия. А в прошлом туре чемпионата они на выезде переиграли неуступчивый «Аль-Таи» со счетом 2:1.

Все прогнозы на футбол

На своей территории в текущем чемпионате «Аль-Хиляль» выиграл семь встреч из восьми проведенных при одной ничьей, пропустил всего лишь три гола.

«Аль-Вахда»

«Аль-Вахда» — это середняк текущего чемпионата Саудовской Аравии. На данный момент он с 22 зачетными пунктами засел на девятой позиции в таблице.

Клуб из города Мекка в данном первенстве смог выиграть семь матчей за 16 проведенных, расписал одну мировую и потерпел восемь фиаско, разница мячей составляет 28:30.

В отрезке последних шести встреч чемпионата «красно-белые» неизменно чередуют виктории с проигрышами. В прошлом игровом дне они дома переиграли аутсайдера «Аль-Ахдуд» 2:0.

Выездная статистика коллектива в текущем первенстве выглядит следующим образом: две виктории и пять поражений. Пропущено аж 16 мячей при восьми забитых.

Два последних очных поединка этих клубов завершились вничью, а перед этим два матча выиграл «Аль-Хиляль». Причем все они носили верховой характер.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.19.

На викторию «Аль-Вахда» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.75.

В данном поединке прогнозируем уверенную викторию лидера и ставим на него с форой -2.

И также от этой встречи ожидаем верхового исхода и ставим на тотал больше 3,5.