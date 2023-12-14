Варшавская «Легия» примет «АЗ Алкмар» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги конференций. Встреча состоится 14 декабря в 20:45 на стадионе «Войска Польского». «Легия» — «АЗ Алкмар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Легия»

После поражения от «Астон Виллы» «Легии» теперь необходимо добиться как минимум ничьи. В противном случае все будет решаться дополнительными показателями.

Поляки опережают АЗ на 3 пункта и пока что идут вторыми в таблице. Все благодаря двум победам над «Зриньски» (2:0, 2:1) и «Астон Виллой» в первом туре со счетом 3:2.

Коэффициенты матча Легия — АЗ Алкмар 1X2Новым игрокам 3.153.652.25Бонус$9500

Результаты команды перед этой игрой неутешительные. Клуб вылетел из Кубка Польши в 1/8 финала. В дополнительное время он проиграл «Короне» 1:2.

Все прогнозы на Лигу конференций

10 декабря «Легия» не смогла добиться победы над «Лодьзем» в выездном матче чемпионата страны. Он завершился вничью 1:1.

«АЗ Алкмар»

Голландцы потеряли свои позиции, когда дважды подряд проиграли «Астон Вилле». Гости потерпели поражения со счетом 1:4 и 1:2.

Немного реабилитироваться удалось в поединке с аутсайдером квартета — командой «Зриньски» (1:0). Это позволило «АЗ Алкмару» набрать 6 очков.

Таким образом, АЗ нужна победа. В первом круге он выиграл 1:0 и в случае равенства очков, верх возьмет та команда, которая будет иметь перевес по очным встречам.

После встречи со «Зриньски» «красно-белые» сыграли вничью с «Утрехтом» (1:1), проиграли «Неймегену» (1:2) и разгромили «Алмере Сити» (4:1).

Прогноз и ставка

Ставка на победу «Легии» принимается за 3.00. Ставка на победу АЗ будет рассчитывать по коэффициенту 2.29.

Обе команды не являются результативными. В среднем каждая за игру забивает по голу. Прошлая встреча между ними также закончилась со счетом 1:0.

Скорее всего, матч будет низовым. Каждый чувствует груз ответственности. Один гол может быть решающим. На тотал меньше 2.5 дается хороший коэффициент 2.04.