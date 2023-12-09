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    Развит ли «Лацио» свои успехи?

    «Верона» — «Лацио». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 9 декабря 2023 года

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    «Лацио» — фаворит матча
    «Верона» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 17:00 мск. «Верона» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Декабря 2023 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 17:00 Лацио Лацио
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    «Верона»

    «Верона» с 10 набранными баллами расположилась в зоне вылета, на третьей с конца строке. Однако от безопасной позиции ее отделяет только один пункт.

    «Мастифы» выиграли первые две игры на старте сезона, после чего выдали 12-матчевую серию без побед. В этот неудачный отрезок они расписали четыре ничьих и потерпели восемь поражений.

    Коэффициенты матча Верона — Лацио

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    Также в этот период клуб неудачно сыграл в Кубке Италии. Во втором раунде он потерпел поражение от «Болоньи» (0:2) на выезде и прекратил выступления в турнире.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних двух поединках, которые пришлись на Серию А, коллектив сыграл вничью — с «Лечче» (2:2) и «Удинезе» (3:3), так что по крайней мере на какой-то период он забыл о неудачах.

    «Лацио»

    Команда не самым лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне. После 14-ти туров Серии А «Орлы» занимают лишь девятое место в таблице с 20 очками в активе. Команда отстает от зоны еврокубков всего на один балл.

    При этом «бьянкочелести» успешно выступают в Лиге чемпионов, где за тур до завершения группового раунда обеспечили себе путевку в плей-офф в группе с «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».

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    • Также на этой неделе «Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии. На предыдущей стадии он с минимальным счетом 1:0 обыграл «Дженоа» на своем поле.

    На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех трех указанных турнирах, где его соперники не забили ни разу, так что у гостей отличная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,00. Успех «Верону» оценивается в 4,10, ничья — в 3,45.

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    В трех последних матчах гости выиграли, ни разу не пропустив.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет за 2,00.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,85, ведь в семи из восьми последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Верона» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. Развит ли «Лацио» свои успехи?
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