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    «Фиалки» начнут без экивоков

    «Фиорентина» — «Парма». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 6 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Парма»
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    Николас Гонсалес
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Пармой» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 23:00 мск. «Фиорентина» — «Парма»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Кубок 06 Декабря 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:00 Лечче/Парма Лечче/Парма
  • Италия. Кубок
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    «Фиорентина»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в еврокубки. «Фиорентина» на текущий момент занимает 6 место в таблице.

    Отставание от 4 места минимальное, да и по игре «фиалки» выглядят неплохо. Правда, выиграно всего половина матчей чемпионата: 7 из 14.

    В предыдущем туре чемпионата «Фиорентина» добыла три очка. Команда разгромила скромную «Салернитану» (3:0).

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    Матчи с «Пармой» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    И уж наверняка хозяева постараются пройти в четвертьфинал Кубка. Флорентийцы явно не допустят недооценки соперника.

    «Парма»

    Эта команда в нынешнем сезоне решает задачу по возвращению в Серию A. На данный момент «Парма» находится на 2 месте.

    Более того, гандикап от идущего третьим «Комо» составляет 5 очков. Да и побеждает «Парма» исправно: 10 викторий в 15 поединках.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Парма» на выезде с минимальным счетом переиграла «Специю».

    Вообще, «Парма» только-только вернулась на победный путь. До последнего матча команда сыграла вничью с «Моденой» (1:1) и уступила «Лекко» (2:3).

    Наверняка «Парма» не будет лишь отсиживаться в тылах. Гости явно не сладкая булочка, да и мотивация на Кубок Италии у команды имеется.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Пармы» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.00.

    «Фиалки» выглядят сильнее «Пармы», и наверняка начнут поединок максимально активно.

    Наш прогноз — Победа «Фиорентины» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.10.

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    «Фиорентина» — «Парма»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. «Фиалки» начнут без экивоков
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