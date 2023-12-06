«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Пармой» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 23:00 мск. «Фиорентина» — «Парма»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фиорентина»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в еврокубки. «Фиорентина» на текущий момент занимает 6 место в таблице.

Отставание от 4 места минимальное, да и по игре «фиалки» выглядят неплохо. Правда, выиграно всего половина матчей чемпионата: 7 из 14.

В предыдущем туре чемпионата «Фиорентина» добыла три очка. Команда разгромила скромную «Салернитану» (3:0).

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Матчи с «Пармой» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

И уж наверняка хозяева постараются пройти в четвертьфинал Кубка. Флорентийцы явно не допустят недооценки соперника.

«Парма»

Эта команда в нынешнем сезоне решает задачу по возвращению в Серию A. На данный момент «Парма» находится на 2 месте.

Более того, гандикап от идущего третьим «Комо» составляет 5 очков. Да и побеждает «Парма» исправно: 10 викторий в 15 поединках.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Парма» на выезде с минимальным счетом переиграла «Специю».

Вообще, «Парма» только-только вернулась на победный путь. До последнего матча команда сыграла вничью с «Моденой» (1:1) и уступила «Лекко» (2:3).

Наверняка «Парма» не будет лишь отсиживаться в тылах. Гости явно не сладкая булочка, да и мотивация на Кубок Италии у команды имеется.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.50.

На викторию «Пармы» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.00.

«Фиалки» выглядят сильнее «Пармы», и наверняка начнут поединок максимально активно .

Наш прогноз — Победа «Фиорентины» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.10.