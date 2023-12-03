«Байер» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 19:30 мск. «Байер» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Байер»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма привлекательно. «Байер» находится на вершине турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «фармацевты» еще ни разу не проиграли. В 12 матчах Бундеслиги в их активе 11 побед при одном паритете.

Коэффициенты матча Байер — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 1.654.504.80Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Байер» добыл три зачетных пункта. Леверкузенцы учинили разгром «Вердеру» (3:0).

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После того «Байер» добыл викторию еще и в рамках Лиги Европы. Команда уверенно переиграла «Хеккен» (2:0).

Более того, леверкузенцы не пропускают уже в четырех матчах кряду. Да и Виктор Бонифаце явно постарается улучшить свою забивную статистику.

«Боруссия» Д

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит явно ниже ожидаемого. Сейчас «Боруссия» Д находится на 4 месте в таблице.

В плане реализации у команды ситуация неплохая. В 12 поединках дортмундцам удалось отличиться 25 точными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела блестяще. «Боруссия» Д в Лиге чемпионов нанесла поражение «Милану» (3:1).

До того команда переиграла еще и гладбахских одноклубников (4:2). А вот «Штутграт» оказался не по зубам (1:2).

Наверняка «Боруссия» Д будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Забивать в составе гостей точно есть кому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.62.

На викторию «Боруссии» Д дают — 4.75, ничья оценена — в 4.50.

Леверкузенцы нынче великолепны, и явно начнут поединок с острых вылазок к воротам соперника .

Наш прогноз — Победа «Байера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.38.