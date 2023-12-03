«Байер»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма привлекательно. «Байер» находится на вершине турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «фармацевты» еще ни разу не проиграли. В 12 матчах Бундеслиги в их активе 11 побед при одном паритете.
Коэффициенты матча Байер — Боруссия Д
В предыдущем туре чемпионата «Байер» добыл три зачетных пункта. Леверкузенцы учинили разгром «Вердеру» (3:0).
После того «Байер» добыл викторию еще и в рамках Лиги Европы. Команда уверенно переиграла «Хеккен» (2:0).
Более того, леверкузенцы не пропускают уже в четырех матчах кряду. Да и Виктор Бонифаце явно постарается улучшить свою забивную статистику.
«Боруссия» Д
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит явно ниже ожидаемого. Сейчас «Боруссия» Д находится на 4 месте в таблице.
В плане реализации у команды ситуация неплохая. В 12 поединках дортмундцам удалось отличиться 25 точными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела блестяще. «Боруссия» Д в Лиге чемпионов нанесла поражение «Милану» (3:1).
До того команда переиграла еще и гладбахских одноклубников (4:2). А вот «Штутграт» оказался не по зубам (1:2).
Наверняка «Боруссия» Д будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Забивать в составе гостей точно есть кому.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.62.
На викторию «Боруссии» Д дают — 4.75, ничья оценена — в 4.50.
Леверкузенцы нынче великолепны, и
Наш прогноз — Победа «Байера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.38.