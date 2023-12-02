«Ланс» у себя дома сразится с «Лионом» в рамках 14-го тура французской Лиги 1. Матч состоится 2 декабря, 19:00 (мск). «Ланс» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ланс»

После 13-ти туров дружина Франка Эза располагается на шестом месте в турнирной таблице с 19 очками. Старт сезона выдался у команды провальным, но затем она постепенно нашла свою игру и вернулась на привычные позиции.

В последнем туре Лиги 1 «Ланс» уверенно разобрался на выезде с «Клермоном» (3:0). Голы забивали молодой талант Элье Ваи, который после ухода Лоиса Опенда в «Лейцпиг» теперь главная ударная сила в атаке, Адриен Томасон и Уэсли Саид.

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На неделе «Ланс» унизительно проиграл «Арсеналу» со счетом 0:6. У команды ничего в этом матче не получалось, уже в первом тайме она пропустила пять голов и была полностью деморализована. Вторая половина по сути превратилась в формальность.

Календарь и таблица Лиги 1

После такого поражения «Ланс» захочет искупить вину перед своими болельщиками и будет идти большими силами в атаку. Несмотря на поражение от «Арсенала», команда находится в отличной физической форме, у нее довольно глубокая скамейка запасных, поэтому стоит ждать яркого футбола.

«Лион»

«Лион» продолжает замыкать турнирную таблицу Лиги 1 с 7 очками. После назначения итальянского специалиста в игре заметные некоторые сдвиги. В нескольких матчах «Лиону» откровенно не повезло, он недобрал очков.

Но в последнем туре «ткачи» уступили абсолютно по делу на своем поле «Лиллю» со счетом 0:2. В той игре соперник довольно быстро забил два гола, после чего закрылся и спокойно удержал преимущество.

Все прогнозы на Лигу 1

До этого случилась первая победа в сезоне. Был обыгран «Ренн» (1:0). Единственный гол на счету центрального защитника Джека О’Брайена, который неплохо вписался в состав и сейчас является столпом обороны.

Вообще, в последнее время удалось наладить игру в обороне, которая была ахиллесовой пятой на старте сезона. Теперь дело за атакой, где заметны некоторые позитивные ноты, а игра и взаимодействия становится все более цельной.

Прогноз и ставка

Перед этой игры букмекеры считают явным фаворитом хозяева. На победу «Ланса» — 1,72. Ничья — 4,20. На «Лион» — 4,80.

После унижения в Лиге чемпионов хозяева будут идти в атаку, чтобы загладить свою вину. «Лион» отлично умеет играть на контратаках, у него в составе немало скоростных и быстрых нападающих, способных убежать в отрыв через свободные зоны.

На наш взгляд, неплохим выбором для ставки станет «обе забьют» за 1,78.

В качестве более рискового прогноза можно попробовать взять «победу Лиона с нулевой форой» за 3,75. Команда целенаправленно готовилась неделю к этому матчу, тогда как «Ланс» играл в Лиге чемпионов, и неизвестно, как отразится такой разгром на психике.