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    «Ланс» будет разъярен после унижения в Лиге чемпионов

    «Ланс» — «Лион». Ставка (к.1,78) и прогноз на чемпионат Франции, 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Лион»
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    Форвард хозяев Элье Ваи
    «Ланс» у себя дома сразится с «Лионом» в рамках 14-го тура французской Лиги 1. Матч состоится 2 декабря, 19:00 (мск). «Ланс» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Декабря 2023 года
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    «Ланс»

    После 13-ти туров дружина Франка Эза располагается на шестом месте в турнирной таблице с 19 очками. Старт сезона выдался у команды провальным, но затем она постепенно нашла свою игру и вернулась на привычные позиции.

    В последнем туре Лиги 1 «Ланс» уверенно разобрался на выезде с «Клермоном» (3:0). Голы забивали молодой талант Элье Ваи, который после ухода Лоиса Опенда в «Лейцпиг» теперь главная ударная сила в атаке, Адриен Томасон и Уэсли Саид.

    Коэффициенты матча Ланс — Лион

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    На неделе «Ланс» унизительно проиграл «Арсеналу» со счетом 0:6. У команды ничего в этом матче не получалось, уже в первом тайме она пропустила пять голов и была полностью деморализована. Вторая половина по сути превратилась в формальность.

    Календарь и таблица Лиги 1

    После такого поражения «Ланс» захочет искупить вину перед своими болельщиками и будет идти большими силами в атаку. Несмотря на поражение от «Арсенала», команда находится в отличной физической форме, у нее довольно глубокая скамейка запасных, поэтому стоит ждать яркого футбола.

    «Лион»

    «Лион» продолжает замыкать турнирную таблицу Лиги 1 с 7 очками. После назначения итальянского специалиста в игре заметные некоторые сдвиги. В нескольких матчах «Лиону» откровенно не повезло, он недобрал очков.

    Но в последнем туре «ткачи» уступили абсолютно по делу на своем поле «Лиллю» со счетом 0:2. В той игре соперник довольно быстро забил два гола, после чего закрылся и спокойно удержал преимущество.

    Все прогнозы на Лигу 1

    До этого случилась первая победа в сезоне. Был обыгран «Ренн» (1:0). Единственный гол на счету центрального защитника Джека О’Брайена, который неплохо вписался в состав и сейчас является столпом обороны.

    Вообще, в последнее время удалось наладить игру в обороне, которая была ахиллесовой пятой на старте сезона. Теперь дело за атакой, где заметны некоторые позитивные ноты, а игра и взаимодействия становится все более цельной.

    Прогноз и ставка

    Перед этой игры букмекеры считают явным фаворитом хозяева. На победу «Ланса» — 1,72. Ничья — 4,20. На «Лион» — 4,80.

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    После унижения в Лиге чемпионов хозяева будут идти в атаку, чтобы загладить свою вину. «Лион» отлично умеет играть на контратаках, у него в составе немало скоростных и быстрых нападающих, способных убежать в отрыв через свободные зоны.

    На наш взгляд, неплохим выбором для ставки станет «обе забьют» за 1,78.

    В качестве более рискового прогноза можно попробовать взять «победу Лиона с нулевой форой» за 3,75. Команда целенаправленно готовилась неделю к этому матчу, тогда как «Ланс» играл в Лиге чемпионов, и неизвестно, как отразится такой разгром на психике.

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    «Ланс» — «Лион»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ланс» будет разъярен после унижения в Лиге чемпионов
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