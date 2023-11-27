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    Днепряне дожмут ершистых «моряков»

    «Днепр-1» — «Черноморец». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, УПЛ, 27 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Черноморец»
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    Александр Пихаленок
    «Днепр-1» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 18:00 мск. «Днепр-1» — «Черноморец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 27 Ноября 2023 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 18:00 Черноморец Од Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
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    «Днепр-1»

    Эта команда нынче на заметном подъеме. С приходом Юрия Максимова днепряне прибавили во всех компонентах, и сейчас лидируют в УПЛ.

    Правда, в плане реализации «Днепр-1» не преуспевает. Забито всего 19 мячей в 14 матчах, что и немудрено с потерей летом ведущего форвард Артема Довбика.

    В предыдущем туре чемпионата «Днепр-1» проявил свои лучшие качества. Команда Максимова поставила на колени донецкий «Шахтер» (3:1).

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    Эта виктория стала для днепрян третьей кряду. Причем в этих поединках команда пропустила в свои ворота всего лишь один мяч.

    И уж наверняка хозяева намерены удержаться на вершине. Днепряне явно будут максимально активными у ворот соперника.

    «Черноморец»

    Эта команда в нынешнем сезоне претендует на лавры одного из открытий чемпионата. Одесситы смотрятся выгодно, в чем огромная заслуга Романа Григорчука.

    В плане реализации у команды вполне приличные показатели. В 13 поединках «морякам» удалось отличиться 21 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Черноморец» на родной арене уступил львовскому «Руху» (2:3).

    Да и до того одесситы не смогли разжиться очками в матче с «Металлистом 1925» (1:2). Зато в полуфинал Кубка Украины «моряки» прошли лихо, разгромив «Зарю» (4:1).

    Наверняка «Черноморец» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Да и вообще, «моряки» не боятся никого!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Черноморца» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.65.

    Днепряне проводят весьма продуктивный цикл, и вполне способны прибавить по ходу встречи.

    Наш прогноз — Победа «Днепра-1» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Днепр-1» — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. Днепряне дожмут ершистых «моряков»
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