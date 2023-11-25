«Клермон» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 19:00 мск. «Клермон» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Клермон» сейчас находится на 17 месте турнирной таблицы.

Главной ценностью команды являются относительно надежные тылы. В 11 поединках чемпионата «Клермон» пропустил в свои ворота 14 мячей.

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А вот с атакой у команды полный швах. С показателем в 8 забитых мячей «Клермон» — явный аутсайдер Лиги 1.

Все прогнозы на Лигу 1

В своем последнем поединке команда добыла три очка. «Клермон» с минимальным счетом переиграл «Лорьян».

«Клермон» не пропускал в двух своих последних матчах. Правда, в трех последних очных встречах с «Лансом» команда только проигрывала.

«Ланс»

Эта команда привычно борется за высокие места. Вот только на данный момент «Ланс» пребывает на скромной 6 позиции.

В плане реализации у команды не все так прекрасно. В 13 матчах игроки «Ланса» сумели отличиться лишь 13 раз.

Последний поединок для команды сложился успешно. «Ланс» в родных стенах минимально переиграл «Марсель».

До того «Ланс» минимально уступил ПСВ в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В своей группе команда находится на 3 месте.

Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Ланс» явно намерен подняться, как минимум, в топ-5.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ланса» предлагают — 2.05.

На викторию «Клермона» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.66.

«Ланс» явно сильнее соперника , и уж точно будет максимально агрессивно действовать в атаке.

Наш прогноз — Победа «Ланса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.