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    «Клермон» — «Ланс». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Ланс»
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    «Ланс»
    «Клермон» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 19:00 мск. «Клермон» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Ноября 2023 года
    Клермон
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    «Клермон»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Клермон» сейчас находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Главной ценностью команды являются относительно надежные тылы. В 11 поединках чемпионата «Клермон» пропустил в свои ворота 14 мячей.

    Коэффициенты матча Клермон — Ланс

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    А вот с атакой у команды полный швах. С показателем в 8 забитых мячей «Клермон» — явный аутсайдер Лиги 1.

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    В своем последнем поединке команда добыла три очка. «Клермон» с минимальным счетом переиграл «Лорьян».

    «Клермон» не пропускал в двух своих последних матчах. Правда, в трех последних очных встречах с «Лансом» команда только проигрывала.

    «Ланс»

    Эта команда привычно борется за высокие места. Вот только на данный момент «Ланс» пребывает на скромной 6 позиции.

    В плане реализации у команды не все так прекрасно. В 13 матчах игроки «Ланса» сумели отличиться лишь 13 раз.

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    • Последний поединок для команды сложился успешно. «Ланс» в родных стенах минимально переиграл «Марсель».

    До того «Ланс» минимально уступил ПСВ в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В своей группе команда находится на 3 месте.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Ланс» явно намерен подняться, как минимум, в топ-5.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ланса» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Клермона» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.66.

    «Ланс» явно сильнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно действовать в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Ланса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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