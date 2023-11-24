«Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Ахдудом» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Ахдуд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Наср»

Команда является одним из лидеров чемпионата Саудовской Аравии, занимая 2-е место в таблице с 31-м баллом в активе. «Аль-Наср» отстает от «Аль-Хиляля» на 4 балла. Команда блистает в нынешнем сезоне, ярко играя в атаке.

Стоит отметить, что «Аль-Наср» — самая результативная команда лиги. За 13 встреч в нынешнем сезоне игроки забили 36 голов при 15-и пропущенных. В последних турах команда была сверхрезультативна.

За последние 5 матчей в рамках саудовской Про-лиги «Аль-Наср» четырежды одержал победу и однажды сыграл вничью. За этот период период команда забила 12 голов при 5-и пропущенных — впечатляет.

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Нельзя не отметить нападающего, который является главным винтиком в атаке «Аль-Насра» — это Криштиану Роналду. Именно он возглавляет список лучших бомбардиров лиги, забив 13 голов и сделав 7 ассистов за 12 матчей в Про-Лиге.

«Аль-Ахдуд»

После 13-и туров в саудовской Про-Лиге команда находится на дне турнирной таблицы, занимая 16-е место с 10-ю очками в активе. У «Аль-Ахдуда» есть множество проблем, которые срочно нужно решать, если есть цель выбраться из непростого положения.

«Аль-Ахдуд» забил меньше всех в чемпионате Саудовской Аравии. За 13 встреч команда поразила ворота соперника лишь 10 раз при 20-и пропущенных. В последних матчах Про-Лиги «Аль-Ахдуд» вроде бы начал забивать, но результаты оставляют желать лучшего.

В последних 5-и матчах команда обыграла только «Аль-Хазм» (2:1), проиграв во всех остальных встречах. За этот период «Аль-Ахдуд» забил 5 голов при 11-и пропущенных.

Стоит отметить, что «Аль-Ахдуд» довольно неплохо выступает в гостях, набрав 7 очков в 6-и выездных матчах. Команда занимает 9-е место в лиге по этому показателю, но сможет ли «Аль-Ахдуд» противостоять на чужом поле «Аль-Насру»? Большой вопрос.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.12.

На викторию «Аль-Ахдуда» дают — 15.00, ничья оценена — в 8.50.

«Аль-Наср» на голову сильнее своего соперника. Можно предположить, что команда Криштиану Роналду добьется уверенной победы.

Наш прогноз — Победа «Аль-Насра» с форой (-2.5). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Только «Аль-Наср» забьет за 1.75.