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    Команда Криштиану Роналду не оставит шансов сопернику

    «Аль-Наср» — «Аль-Ахдуд». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Ахдуд»
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    Криштиану Роналду — форвард «Аль-Насра»
    «Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Ахдудом» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Ахдуд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 24 Ноября 2023 года
    Аль-Наср
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 21:00 Аль-Охдуд Аль-Охдуд
  • Наджран
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    «Аль-Наср»

    Команда является одним из лидеров чемпионата Саудовской Аравии, занимая 2-е место в таблице с 31-м баллом в активе. «Аль-Наср» отстает от «Аль-Хиляля» на 4 балла. Команда блистает в нынешнем сезоне, ярко играя в атаке.

    Стоит отметить, что «Аль-Наср» — самая результативная команда лиги. За 13 встреч в нынешнем сезоне игроки забили 36 голов при 15-и пропущенных. В последних турах команда была сверхрезультативна.

    За последние 5 матчей в рамках саудовской Про-лиги «Аль-Наср» четырежды одержал победу и однажды сыграл вничью. За этот период период команда забила 12 голов при 5-и пропущенных — впечатляет.

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    Нельзя не отметить нападающего, который является главным винтиком в атаке «Аль-Насра» — это Криштиану Роналду. Именно он возглавляет список лучших бомбардиров лиги, забив 13 голов и сделав 7 ассистов за 12 матчей в Про-Лиге.

    «Аль-Ахдуд»

    После 13-и туров в саудовской Про-Лиге команда находится на дне турнирной таблицы, занимая 16-е место с 10-ю очками в активе. У «Аль-Ахдуда» есть множество проблем, которые срочно нужно решать, если есть цель выбраться из непростого положения.

    «Аль-Ахдуд» забил меньше всех в чемпионате Саудовской Аравии. За 13 встреч команда поразила ворота соперника лишь 10 раз при 20-и пропущенных. В последних матчах Про-Лиги «Аль-Ахдуд» вроде бы начал забивать, но результаты оставляют желать лучшего.

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  • 07/11/2023

    • В последних 5-и матчах команда обыграла только «Аль-Хазм» (2:1), проиграв во всех остальных встречах. За этот период «Аль-Ахдуд» забил 5 голов при 11-и пропущенных.

    Стоит отметить, что «Аль-Ахдуд» довольно неплохо выступает в гостях, набрав 7 очков в 6-и выездных матчах. Команда занимает 9-е место в лиге по этому показателю, но сможет ли «Аль-Ахдуд» противостоять на чужом поле «Аль-Насру»? Большой вопрос.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.12.

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    На викторию «Аль-Ахдуда» дают — 15.00, ничья оценена — в 8.50.

    «Аль-Наср» на голову сильнее своего соперника. Можно предположить, что команда Криштиану Роналду добьется уверенной победы.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Насра» с форой (-2.5). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Только «Аль-Наср» забьет за 1.75.

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    «Аль-Наср» — «Аль-Ахдуд»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. Команда Криштиану Роналду не оставит шансов сопернику
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