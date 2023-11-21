Украина U21
Молодые украинцы проводят блестящий цикл. Команда Унаи Мельгосы выиграла все четыре своих стартовых поединка в отборе.
У «желто-синих» все в порядке с реализацией. В 4 матчах команда отличилась 11 точными выстрелами при двух пропущенных мячах.
Коэффициенты матча Украина U21 — Азербайджан U21
Свой последний поединок команда провела блестяще. Украина U21 легко и непринужденно расправилась с люксембуржцами (4:0).
При всем при этом у украинцев нет ярко выраженного бомбардира. Забить может кто угодно, да и Владиславу Ванату пора бы поднатореть в плане реализации!
Наверняка хозяева постараются сыграть на своих козырях. «Желто-синие» явно начнут встречу максимально агрессивно.
Азербайджан U21
Эта команда на данный момент пребывает на последнем месте в группе. Молодые азербайджанцы набрали всего 3 очка в 3 матчах.
Главным бичом команды является реализация. Игроки азербайджанской молодежки забили всего 3 мяча.
Последний свой поединок команда провела успешно. Азербайджан U21 в товарищеском матче минимально переиграла латвийских одногодков.
А вот до того команда добыла свою пока единственную победу в отборе. Азербайджанцы переиграли люксембуржцев (3:2).
Наверняка Азербайджан U21 будет действовать вторым номером. Гостям за счастье будет и ничья, вот только соперник уж очень силен.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Украины U21 предлагают — 1.20.
На викторию Азербайджана U21 дают — 13.50, ничья оценена — в 6.75.
Украинцы на голову сильнее оппонента, и явно
Наш прогноз — Фора Украины U21 -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.30.