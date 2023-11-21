Украина U21 сыграет на своем поле с Азербайджаном U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 21:00 мск. Украина U21 — Азербайджан U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина U21

Молодые украинцы проводят блестящий цикл. Команда Унаи Мельгосы выиграла все четыре своих стартовых поединка в отборе.

У «желто-синих» все в порядке с реализацией. В 4 матчах команда отличилась 11 точными выстрелами при двух пропущенных мячах.

Коэффициенты матча Украина U21 — Азербайджан U21 1X2Новым игрокам 1.176.7013.00Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела блестяще. Украина U21 легко и непринужденно расправилась с люксембуржцами (4:0).

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При всем при этом у украинцев нет ярко выраженного бомбардира. Забить может кто угодно, да и Владиславу Ванату пора бы поднатореть в плане реализации!

Наверняка хозяева постараются сыграть на своих козырях. «Желто-синие» явно начнут встречу максимально агрессивно.

Азербайджан U21

Эта команда на данный момент пребывает на последнем месте в группе. Молодые азербайджанцы набрали всего 3 очка в 3 матчах.

Главным бичом команды является реализация. Игроки азербайджанской молодежки забили всего 3 мяча.

Последний свой поединок команда провела успешно. Азербайджан U21 в товарищеском матче минимально переиграла латвийских одногодков.

А вот до того команда добыла свою пока единственную победу в отборе. Азербайджанцы переиграли люксембуржцев (3:2).

Наверняка Азербайджан U21 будет действовать вторым номером. Гостям за счастье будет и ничья, вот только соперник уж очень силен.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Украины U21 предлагают — 1.20.

На викторию Азербайджана U21 дают — 13.50, ничья оценена — в 6.75.

Украинцы на голову сильнее оппонента, и явно мотивированы сохранить лидерство в группе .

Наш прогноз — Фора Украины U21 -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.30.