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    Украина U21 — Азербайджан U21. Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Украина U21 — Азербайджан U21
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    Украина U21 сыграет на своем поле с Азербайджаном U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 21:00 мск. Украина U21 — Азербайджан U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 21 Ноября 2023 года
    Украина U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
    •  Украина U21 21:00 Азербайджан U21 Азербайджан U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
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    Украина U21

    Молодые украинцы проводят блестящий цикл. Команда Унаи Мельгосы выиграла все четыре своих стартовых поединка в отборе.

    У «желто-синих» все в порядке с реализацией. В 4 матчах команда отличилась 11 точными выстрелами при двух пропущенных мячах.

    Коэффициенты матча Украина U21 — Азербайджан U21

    1X2Новым игрокам
  • 1.176.7013.00Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела блестяще. Украина U21 легко и непринужденно расправилась с люксембуржцами (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    При всем при этом у украинцев нет ярко выраженного бомбардира. Забить может кто угодно, да и Владиславу Ванату пора бы поднатореть в плане реализации!

    Наверняка хозяева постараются сыграть на своих козырях. «Желто-синие» явно начнут встречу максимально агрессивно.

    Азербайджан U21

    Эта команда на данный момент пребывает на последнем месте в группе. Молодые азербайджанцы набрали всего 3 очка в 3 матчах.

    Главным бичом команды является реализация. Игроки азербайджанской молодежки забили всего 3 мяча.

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    • Последний свой поединок команда провела успешно. Азербайджан U21 в товарищеском матче минимально переиграла латвийских одногодков.

    А вот до того команда добыла свою пока единственную победу в отборе. Азербайджанцы переиграли люксембуржцев (3:2).

    Наверняка Азербайджан U21 будет действовать вторым номером. Гостям за счастье будет и ничья, вот только соперник уж очень силен.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Украины U21 предлагают — 1.20.

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    На викторию Азербайджана U21 дают — 13.50, ничья оценена — в 6.75.

    Украинцы на голову сильнее оппонента, и явно мотивированы сохранить лидерство в группе.

    Наш прогноз — Фора Украины U21 -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.30.

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    Украина U21 — Азербайджан U21: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли молодые украинцы добыть разгромную победу?
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