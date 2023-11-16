16 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Грузии и Шотландии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Грузия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грузия

Сборная играет очень нестабильно в квалификации Евро-2024, занимая 4-е место в своей группе с 7 очками в активе, уже не имея шансов побороться за 2-ю строчку, которая позволяет выйти в основной этап турнира.

Грузия за 6 матчей пропустила очень много — 13 голов. Больше пропустил только Кипр. Во многом этому поспособствовал домашний матч с Испанией, где грузинская сборная пропустила аж 7 голов, забив всего один.

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Сборная начала квалификацию за здравие, но затем случился провал, и выигрыш в прошлом туре уже не помог. В случае победы хозяева могут догнать третью в квинтете Норвегию.

Все прогнозы на Евро-2024

На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка с общим счетом 12-0, так что форма хозяев заметно улучшилась и позволяет рассчитывать хотя бы на ничью.

Шотландия

Национальная команда уже вышла на Евро-2024. По итогам шести сыгранных матчей в активе «Тартановой армии» пять побед и одно поражение. Шотландцы занимают второе место в своей группе.

В активе сборной Шотландии сейчас 15 очков и она уступает лидеру Испании лишь по дополнительным показатеям. Главная команда Шотландии смогла 12 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила только три мяча.

В такой ситуации скотты уже лишены турнирных задач, и только победа в группе может их интересовать, хотя и это не дает никаких преимуществ при жеребьевке финальной части Евро-2024.

На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, включая две товарищеские встречи, так что у гостей плохая форма.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом Шотландию, коэффициент на победу которой равен 2,11. Успех Грузии оценивается в 3,62, ничья — в 3,45.

В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,15.

Еще один вариант ставки — Шотландия выиграет за 2,11, ведь гости превосходят классом соперника.