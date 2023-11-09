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    «Вест Хэм» — «Олимпиакос». Прогноз и ставка (к. 4.30) на Лигу Европы 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Олимпиакос»
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    «Вест Хэм»
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Олимпиакосом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Вест Хэм» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 09 Ноября 2023 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 23:00 Олимпиакос Олимпиакос
  • Пирей
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    «Вест Хэм»

    Команда из Лондона выступает в текущем сезоне английской Премьер-лиги крайне неубедительно. Лондонцы в одиннадцати матчах смогли добыть четыре победы, дважды сыграли вничью и пять раз проиграли. Лондонский коллектив 18 раз поразил ворота соперника и 20 раз пропустил в свои.

    В итоге сейчас «железные» имеют в своем активе 14 очков и располагаются на одиннадцатой позиции в турнирной таблице. «Молотобойцы» уже на десять пунктов отстают от первой четверки, но и на восемь баллов опережают зону вылета.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Олимпиакос

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  • 1.674.304.80Бонус$9500
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    Что касается Лиги Европы, то тут в активе «Вест Хэма» победы над сербской «Бачкой-Топола» (3:1) и немецким «Фрайбургом» (2:1), а также поражение от греческого «Олимпиакоса» (1:2). В итоге англичане набрали шесть очков и делят первую позицию с «Фрайбургом».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последней игре подопечные Дэвида Мойеса уступили «Брентфорду» (2:3), а до этого проиграли «Эвертону» (0:1) и «Астон Вилле» (1:4). Перед этим была ничья с «Ньюкаслом» (2:2) и победа над «Шеффилдом» (2:0). Также «Вест Хэм» продолжает борьбу в Кубке английской лиги, где благодаря победе над «Арсеналом» (3:1) пробился уже в четвертьфинал и теперь сыграет против «Ливерпуля».

    «Олимпиакос»

    Команда из города Пирей, как и всегда, борется за самые высокие места в чемпионате Греции. В десяти турах пирейский коллектив добыл шесть побед, один раз сыграл вничью и трижды проиграл. «Красно-белые» 26 забили соперникам, а в свои пропустили лишь девять мячей.

    В итоге «легенды» имеют в своем активе 21 очко (один пункт с команды был снят) и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Панатинаикоса» на четыре пункта. Столько же баллов имеет АЕК, а на один меньше — ПАОК.

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  • 05/11/2023

    • В Лиге Европы «Олимпиакос» сначала прошел «Генк» (1:0, 1:1) и «Чукарички» (3:1, 3:0) в квалификации, а затем уступил «Фрайбургу» (2:3), сыграл вничью с «Бачкой-Топола» (2:2) и победил «Вест Хэм» (2:1). Команда имеет на своем счету четыре пункта и идет третьей с отставанием в два балла от «Фрайбурга» и «Вест Хэма».

    В последней игре подопечные Диего Мартинеса в родных стенах уступили ПАОКу (2:4), а до этого на выезде разобрались с ОФИ (2:0). Перед этим было техническое поражение в матче с «Панатинакосом» (0:3), а также победы над «ПАС Яниной» (3:0), «Арисом» (4:1) и «Кифисиасом» (4:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают поставить за 1.70.

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    На викторию «Олимпиакоса» дают 4.80, ничья оценена в 4.30.

    Наши прогноз и ставка — ничья.

    Также поставим на то, что команды смогут поразить ворота друг друга.

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    «Вест Хэм» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Вест Хэм» и «Олимпиакос» выявить сильнейшего?
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