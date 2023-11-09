«Вест Хэм»
Команда из Лондона выступает в текущем сезоне английской Премьер-лиги крайне неубедительно. Лондонцы в одиннадцати матчах смогли добыть четыре победы, дважды сыграли вничью и пять раз проиграли. Лондонский коллектив 18 раз поразил ворота соперника и 20 раз пропустил в свои.
В итоге сейчас «железные» имеют в своем активе 14 очков и располагаются на одиннадцатой позиции в турнирной таблице. «Молотобойцы» уже на десять пунктов отстают от первой четверки, но и на восемь баллов опережают зону вылета.
Коэффициенты матча Вест Хэм — Олимпиакос
Что касается Лиги Европы, то тут в активе «Вест Хэма» победы над сербской «Бачкой-Топола» (3:1) и немецким «Фрайбургом» (2:1), а также поражение от греческого «Олимпиакоса» (1:2). В итоге англичане набрали шесть очков и делят первую позицию с «Фрайбургом».
В последней игре подопечные Дэвида Мойеса уступили «Брентфорду» (2:3), а до этого проиграли «Эвертону» (0:1) и «Астон Вилле» (1:4). Перед этим была ничья с «Ньюкаслом» (2:2) и победа над «Шеффилдом» (2:0). Также «Вест Хэм» продолжает борьбу в Кубке английской лиги, где благодаря победе над «Арсеналом» (3:1) пробился уже в четвертьфинал и теперь сыграет против «Ливерпуля».
«Олимпиакос»
Команда из города Пирей, как и всегда, борется за самые высокие места в чемпионате Греции. В десяти турах пирейский коллектив добыл шесть побед, один раз сыграл вничью и трижды проиграл. «Красно-белые» 26 забили соперникам, а в свои пропустили лишь девять мячей.
В итоге «легенды» имеют в своем активе 21 очко (один пункт с команды был снят) и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Панатинаикоса» на четыре пункта. Столько же баллов имеет АЕК, а на один меньше — ПАОК.
В Лиге Европы «Олимпиакос» сначала прошел «Генк» (1:0, 1:1) и «Чукарички» (3:1, 3:0) в квалификации, а затем уступил «Фрайбургу» (2:3), сыграл вничью с «Бачкой-Топола» (2:2) и победил «Вест Хэм» (2:1). Команда имеет на своем счету четыре пункта и идет третьей с отставанием в два балла от «Фрайбурга» и «Вест Хэма».
В последней игре подопечные Диего Мартинеса в родных стенах уступили ПАОКу (2:4), а до этого на выезде разобрались с ОФИ (2:0). Перед этим было техническое поражение в матче с «Панатинакосом» (0:3), а также победы над «ПАС Яниной» (3:0), «Арисом» (4:1) и «Кифисиасом» (4:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают поставить за 1.70.
На викторию «Олимпиакоса» дают 4.80, ничья оценена в 4.30.
Наши прогноз и ставка — ничья.
Также поставим на то, что команды смогут поразить ворота друг друга.