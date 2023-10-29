«Байер»
«Фармацевты» пока пребывают на самой вершине таблицы. В 8 матчах они победили 7 раз при одном паритете.
Более того, «Байер» пропускает в среднем менее гола за матч. Да и атака блистает, отличившись уже 25 голами.
Коэффициенты матча Байер — Фрайбург
В предыдущем туре чемпионата «Байер» снова взял три зачетных балла. Команда переиграла «Вольфсбург» со счетом 2:1.
После того леверкузенцы еще и пошумели в Лиге Европы. «Фармацевты» буквально раздавили крепкий «Карабах» (5:1).
Хозяева явно постараются продолжить свой победный сериал. Леверкузенцы по игре выглядят явно монолитнее соперника.
«Фрайбург»
Эта команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. «Фрайбург» сейчас пребывает на скромном 8 месте турнирной таблицы.
С реализацией дела у команды обстоят не лучшим образом. В 8 матчах чемпионата Германии «Фрайбург» забил всего 9 голов.
В минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Фрайбургу» удалось одолеть «Бохум» (2:1).
После того команда победила еще и в матче Лиги Европы. На выезде немцы забили три мяча в ворота «Бачка-Тополы», пропустив всего один.
Наверняка «Фрайбург» не будет отсиживаться в тылах. Две победы кряду явно положительно повлияют на настрой гостей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.31.
На викторию «Фрайбурга» дают — 10.60, ничья оценена — в 6.27.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.32.