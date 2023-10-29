«Байер» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 19:30 мск. «Байер» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Фармацевты» пока пребывают на самой вершине таблицы. В 8 матчах они победили 7 раз при одном паритете.

Более того, «Байер» пропускает в среднем менее гола за матч. Да и атака блистает, отличившись уже 25 голами.

Коэффициенты матча Байер — Фрайбург 1X2Новым игрокам 1.306.0010.50Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Байер» снова взял три зачетных балла. Команда переиграла «Вольфсбург» со счетом 2:1.

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После того леверкузенцы еще и пошумели в Лиге Европы. «Фармацевты» буквально раздавили крепкий «Карабах» (5:1).

Хозяева явно постараются продолжить свой победный сериал. Леверкузенцы по игре выглядят явно монолитнее соперника.

«Фрайбург»

Эта команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. «Фрайбург» сейчас пребывает на скромном 8 месте турнирной таблицы.

С реализацией дела у команды обстоят не лучшим образом. В 8 матчах чемпионата Германии «Фрайбург» забил всего 9 голов.

В минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Фрайбургу» удалось одолеть «Бохум» (2:1).

После того команда победила еще и в матче Лиги Европы. На выезде немцы забили три мяча в ворота «Бачка-Тополы», пропустив всего один.

Наверняка «Фрайбург» не будет отсиживаться в тылах. Две победы кряду явно положительно повлияют на настрой гостей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.31.

На викторию «Фрайбурга» дают — 10.60, ничья оценена — в 6.27.

Обе команды в последних матчах выглядели весьма прилично , и уж точно сыграют активно в атаке.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.32.