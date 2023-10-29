«Атлетик»
«Баски» рискуют покинуть еврокубковую зону. Они потеряли очки в трех из четырех последних матчей турнира. Правда и график был не совсем простой.
В прошлые выходные команда Вальверде минимально проиграла «Барселоне». Хотя она держалась до самого конца и пропустила за 10 минут до окончания основного времени.
Коэффициенты матча Атлетик — Валенсия
Еще одно поражение за последний месяц «Атлетик» потерпел на выезде в Сан-Себастьяне, где проиграл «Реал Сосьедаду» 0:3. В промежутке между неудачными результатами клубу удалось добыть победу над «Альмерией» (3:0).
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К слову, дома «Атлетик» играет куда лучше и в большей степени набирает очки именно на своем поле. Сейчас команда находится на 6-м месте с 17 очками, 10 из которых были набраны дома.
«Валенсия»
«Бэтмены» редко побеждают в последнее время. Победу над «Кадисом» (2:0) можно считать успехом, так как до этого они не могли выиграть на протяжении четырех матчей подряд.
«Валенсия» не смогла обыграть «Мальорку». Игра завершилась вничью 1:1. С «Бетисом» (0:3) и «Реал Сосьедадом» (0:1) гости не совладали.
Для «Валенсии» выезды в этом сезоне складывают не очень удачно. Только в одном из пяти случаев ей удалось одержать победу.
Несмотря на чуть более скромные результаты, «валенсийцы» не отстают в таблице, занимая 8-ю строчку с 14 очками.
Прогноз и ставка
«Баски» в этом случае фавориты за 1.65. На победу «Валенсии» букмекеры дают 5.60. Ставка на ничью принимается с котировкой за 3.90.
Низкий коэффициент на «Атлетик» в первую очередь обусловлен серией побед команды Вальверде над «Валенсией» в очных противостояниях.
«Атлетик» выиграл 3 раза подряд, а беспроигрышная серия насчитывает 4 поединка. Два последних матча завершились с тотал больше 2.5. Да и в целом матчи хозяев в нынешнем сезоне проходят веселее. Так что