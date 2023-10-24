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    У «Блэкберна» хорошие шансы на продление серии

    «Миллуолл» — «Блэкберн». Ставки (к. 2.90) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Блэкберн»
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    Долан Тирис
    «Миллуолл» и «Блэкберн» встретятся в 13-м туре английского Чемпионшипа. Матч состоится 24 октября на поле стадиона «Ден» в Лондоне. Начало в 21:45 мск. «Миллуолл» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Октября 2023 года
    Миллуолл
  • Лондон
    •  Миллуолл 21:45 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Миллуолл»

    Перед этой игрой хозяева дважды подряд сыграли вничью. Команда расписала мировые с «Халлом» (2:2) и «Престоном» (1:1). Таким образом, лондонцы сыграли вничью третий раз за 5 последних матчей.

    Также «Миллуолл» на выезде обыграл «Плимут» со счетом 2:0. Так что перед матчем с «Блэкберном» «докеры» не проигрывают уже три встречи подряд.

    Коэффициенты матча Миллуолл — Блэкберн Роверс

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  • 2.403.502.90Бонус$9500
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    Последние результаты дома не совсем приятные. «Миллуолл» крупно проиграл «Суонси» 0:3. Ну а ничья с «Халлом» только усугубила ситуацию с разницей голов. В домашней серии у «львов» отрицательная разница -2.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице команда занимает 14-е место. В ее активе 16 набранных очков при равном количестве побед, ничьих и поражений (по 4).

    «Блэкберн»

    «Бродяги» отлично показали себя в предыдущих двух турах и благодаря своей уверенной игре они набрали 6 очков. Теперь в активе команды 5 побед в нынешнем сезоне.

    В минувшем туре «Блэкберн» со счетом 1:0 на своем поле выиграл у «Кардиффа». Туром ранее клуб отпраздновал крупную выездную победу над КПР с результатом 4:0.

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    • К слову, победа над КПР стала первой за 4 выезда. Ранее гости проиграли 3 раза подряд.

    Сейчас они имеют те же 16 очков, что и «Миллуолл», но по дополнительным показателям уступают ему одну строчку.

    Прогноз и ставка

    По котировкам у команд почти равные показатели — 2.34 и 2.90 соответственно.

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    «Блэкберн» уверенно выиграл два матча и кажется, что он находится в хорошей форме. Для него «Миллуолл» — удобный соперник. Ему он не проигрывает 6 матчей подряд, 4 из которых закончились его победой.

    Ничьи не будет. За 5 последних туров у «бродяг» не было ни одной мировой. С учетом текущих результатов и статистики очных встреч рекомендуется поставить на победу «Блэкберна».

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    «Миллуолл» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. У «Блэкберна» хорошие шансы на продление серии
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