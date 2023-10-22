«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 22 октября, начало — в 17:00 мск. «Динамо» Киев — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

Эта команда на данный момент является теневым лидером УПЛ. Киевляне сыграли лишь 7 матчей, добыв в них 5 побед.

С результативностью у динамовцев полный порядок. Подопечные Мирчи Луческу настреляли 22 гола в 7 поединках.

В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Киев потерпело поражение. Киевляне в численном большинстве сенсационно уступили «Полесью» (2:3).

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Вот только надолго выбыл из строя один из лидеров команды Андрей Ярмоленко. Вингер киевлян теперь сыграет лишь в весенней части сезона.

Нет сомнений, что хозяева будут максимально активно атаковать. В этом плане особые надежды возложены на креативного Виталия Буяльского.

«Днепр-1»

Эта команда полностью изменилась летом. Теперь вместо борьбы за самые высокие места днепряне занимают 7 место.

Главным бичом «Днепра-1» является слабая реализация. В 8 матчах днепряне отличились всего лишь 9 раз.

Минувший тур получился для команды продуктивным. «Днепр-1» уверенно переиграл одного из аутсайдеров лиги «Верес» (2:0).

Эта победа стала для команды второй кряду. Так что приход на тренерский мостик Юрия Максимова явно ощущается.

Нет сомнений, что «Днепр-1» будет стремиться привезти из Киева хотя бы балл. Максимов как никто другой умеет мотивировать своих подопечных.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.83.

На викторию «Днепра-1» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.70.

Без Ярмоленко динамовцам будет крайне сложно взломать довольно надежную оборону днепрян .

Наш прогноз — Победа «Днепра-1» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.70.