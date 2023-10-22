ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»Индекс паники 2023/24: «Лион», «МЮ», «Аякс» и другие команды в кризисе Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел? «Ливерпуль» «Ливерпуль» — «Эвертон». Онлайн
  • 23:26
    • Гол Брандта обеспечил дортмундской «Боруссии» победу над «Вердером» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    Киевское «Динамо» потеряет очки

    «Динамо» Киев — «Днепр-1». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, УПЛ, 22 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на Днепр-1
    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Днепр-1»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Буяльский
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 22 октября, начало — в 17:00 мск. «Динамо» Киев — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 22 Октября 2023 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 17:00 Днепр-1 Днепр-1
  • Днепр
    •

    «Динамо» Киев

    Эта команда на данный момент является теневым лидером УПЛ. Киевляне сыграли лишь 7 матчей, добыв в них 5 побед.

    С результативностью у динамовцев полный порядок. Подопечные Мирчи Луческу настреляли 22 гола в 7 поединках.

    В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Киев потерпело поражение. Киевляне в численном большинстве сенсационно уступили «Полесью» (2:3).

    Все прогнозы на футбол

    Вот только надолго выбыл из строя один из лидеров команды Андрей Ярмоленко. Вингер киевлян теперь сыграет лишь в весенней части сезона.

    Нет сомнений, что хозяева будут максимально активно атаковать. В этом плане особые надежды возложены на креативного Виталия Буяльского.

    «Днепр-1»

    Эта команда полностью изменилась летом. Теперь вместо борьбы за самые высокие места днепряне занимают 7 место.

    Главным бичом «Днепра-1» является слабая реализация. В 8 матчах днепряне отличились всего лишь 9 раз.

  • Отбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
  • Изучаем состояние дел в квалификации чемпионата Европы накануне финальных туров отбора
  • 19/10/2023

    • Минувший тур получился для команды продуктивным. «Днепр-1» уверенно переиграл одного из аутсайдеров лиги «Верес» (2:0).

    Эта победа стала для команды второй кряду. Так что приход на тренерский мостик Юрия Максимова явно ощущается.

    Нет сомнений, что «Днепр-1» будет стремиться привезти из Киева хотя бы балл. Максимов как никто другой умеет мотивировать своих подопечных.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.83.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Днепра-1» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.70.

    Без Ярмоленко динамовцам будет крайне сложно взломать довольно надежную оборону днепрян.

    Наш прогноз — Победа «Днепра-1» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мочизуки — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шнайдер — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Кецманович — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Саннефьорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Унион — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Киев — «Днепр-1»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» потеряет очки
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры