«Динамо» Киев
Эта команда на данный момент является теневым лидером УПЛ. Киевляне сыграли лишь 7 матчей, добыв в них 5 побед.
С результативностью у динамовцев полный порядок. Подопечные Мирчи Луческу настреляли 22 гола в 7 поединках.
В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Киев потерпело поражение. Киевляне в численном большинстве сенсационно уступили «Полесью» (2:3).
Вот только надолго выбыл из строя один из лидеров команды Андрей Ярмоленко. Вингер киевлян теперь сыграет лишь в весенней части сезона.
Нет сомнений, что хозяева будут максимально активно атаковать. В этом плане особые надежды возложены на креативного Виталия Буяльского.
«Днепр-1»
Эта команда полностью изменилась летом. Теперь вместо борьбы за самые высокие места днепряне занимают 7 место.
Главным бичом «Днепра-1» является слабая реализация. В 8 матчах днепряне отличились всего лишь 9 раз.
Минувший тур получился для команды продуктивным. «Днепр-1» уверенно переиграл одного из аутсайдеров лиги «Верес» (2:0).
Эта победа стала для команды второй кряду. Так что приход на тренерский мостик Юрия Максимова явно ощущается.
Нет сомнений, что «Днепр-1» будет стремиться привезти из Киева хотя бы балл. Максимов как никто другой умеет мотивировать своих подопечных.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.83.
На викторию «Днепра-1» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.70.
Без Ярмоленко динамовцам будет
Наш прогноз — Победа «Днепра-1» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.70.