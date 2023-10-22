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    «Аталанта» — «Дженоа». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Серия А, 22 октября 2023 года

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    Луис Муриэль
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:00 мск. «Аталанта» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Октября 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 19:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    «Аталанта»

    Эта команда переживает не самые простые времена. Нынешнее 6 место для «Аталанты» не назовешь успехом.

    В 8 поединках чемпионата «Аталанта» забила 13 мячей. А вот пропускают бергамаски реже: 8 голов в 8 матчах.

    Коэффициенты матча Аталанта — Дженоа

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    В предыдущем туре чемпионата «Аталанта» потерпела поражение. Команда в обоюдоостром поединке уступила «Лацио» (2:3).

    Все прогнозы на Серию А

    Зато «Аталанта» отлично стартовала в Лиге Европы. Там бергамаски добыли 6 очков в двух матчах, лидируя в своем квартете.

    Хозяева явно постараются разжиться тремя очками. Правда, два последних очных встречи с генуэзцами завершились сухими ничьими.

    «Дженоа»

    Эта команда начала нынешний чемпионат на своем уровне. «Дженоа» сейчас пребывает на скромном 15 месте турнирной таблицы.

    Генуэзцам придется активно сражаться за выживание. Пока же отрыв от опасной зоны составляет 4 очка.

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  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата команда вновь разочаровала. «Дженоа» в родных стенах с минимальным счетом уступила «Милану».

    Впрочем, генуэзцы иногда способны удивить. Две месяца назад команда в Риме минимально обставила «Лацио».

    Наверняка «Дженоа» будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только взять очки в Бергамо в условиях переполненности лазарета будет задачей трудной.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Дженоа» дают — 6.27, ничья оценена — в 4.22.

    Бергамаски явно намеревается побороться за попадание в Лигу чемпионов, так что наверняка пойдут вперед с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Аталанты» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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    «Аталанта» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. Бергамаски быстро возьмут свое
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