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    И снова будет мировая?

    «Сарагоса» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 3.13) на футбол, чемпионат Испании, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Эйбар»
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    «Сарагоса»
    21 октября в рамках 12-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Эйбара». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Сарагоса» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Октября 2023 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 22:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Сарагоса»

    Прошедший сезон нельзя занести в актив «Сарагосе». Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

    В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы по итогам 11 проведенных туров расположились с 20 очками на четвертой позиции в таблице. Причем лидеру проигрывают лишь три пункта.

    Коэффициенты матча Сарагоса — Эйбар

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    Команда просто шикарно стартовала в этом чемпионате, выиграв пять первых встреч, пропустив за этот период всего лишь один гол. Однако после этого она выиграла только один поединок из шести последующих.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Также в этот период «Сарагоса» трижды проиграла и расписала две мировые. Одна из них состоялась в прошлом туре в Хихоне со «Спортингом» 2:2. Дома у нее три виктории, одна ничья и два фиаско.

    «Эйбар»

    «Эйбару» в прошлом сезоне не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии он уступил «Алавесу», который в итоге и в пробился в Примеру.

    В текущем же розыгрыше Сегунды команда набрала в 11 играх 19 баллов и идет в таблице шестой, но седьмую строку опережает лишь по разнице мячей. У нее шесть викторий, четыре фиаско и одна ничья.

    Все прогнозы на футбол

    Мировой результат как раз пришелся на минувший игровой день первенства, когда «оружейники» на своем поле поделили очки с «Уэской» 1:1. До этого же они выиграли пять матчей кряду.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Эйбар» добился трех выигрышей и потерпел столько же поражений.

    В прошлом сезоне эти клубы между собой обе игры завершили вничью (0:0 и 1:1), а в позапрошлом обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.56.

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    На викторию «Эйбара» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.13.

    Как и в прошлом сезоне, ждем от данных команд продолжения их ничейной серии. В общем, наш прогноз — мировая.

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    «Сарагоса» — «Эйбар»: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. И снова будет мировая?
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