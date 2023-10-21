21 октября в рамках 12-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Эйбара». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Сарагоса» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

Прошедший сезон нельзя занести в актив «Сарагосе». Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы по итогам 11 проведенных туров расположились с 20 очками на четвертой позиции в таблице. Причем лидеру проигрывают лишь три пункта.

Коэффициенты матча Сарагоса — Эйбар 1X2Новым игрокам 2.952.852.75Бонус$9500

Команда просто шикарно стартовала в этом чемпионате, выиграв пять первых встреч, пропустив за этот период всего лишь один гол. Однако после этого она выиграла только один поединок из шести последующих.

Календарь и таблица испанской Примеры

Также в этот период «Сарагоса» трижды проиграла и расписала две мировые. Одна из них состоялась в прошлом туре в Хихоне со «Спортингом» 2:2. Дома у нее три виктории, одна ничья и два фиаско.

«Эйбар»

«Эйбару» в прошлом сезоне не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии он уступил «Алавесу», который в итоге и в пробился в Примеру.

В текущем же розыгрыше Сегунды команда набрала в 11 играх 19 баллов и идет в таблице шестой, но седьмую строку опережает лишь по разнице мячей. У нее шесть викторий, четыре фиаско и одна ничья.

Все прогнозы на футбол

Мировой результат как раз пришелся на минувший игровой день первенства, когда «оружейники» на своем поле поделили очки с «Уэской» 1:1. До этого же они выиграли пять матчей кряду.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Эйбар» добился трех выигрышей и потерпел столько же поражений.

В прошлом сезоне эти клубы между собой обе игры завершили вничью (0:0 и 1:1), а в позапрошлом обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.56.

На викторию «Эйбара» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.13.

Как и в прошлом сезоне, ждем от данных команд продолжения их ничейной серии. В общем, наш прогноз — мировая.