«Сарагоса»
Прошедший сезон нельзя занести в актив «Сарагосе». Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.
В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы по итогам 11 проведенных туров расположились с 20 очками на четвертой позиции в таблице. Причем лидеру проигрывают лишь три пункта.
Коэффициенты матча Сарагоса — Эйбар
Команда просто шикарно стартовала в этом чемпионате, выиграв пять первых встреч, пропустив за этот период всего лишь один гол. Однако после этого она выиграла только один поединок из шести последующих.
Календарь и таблица испанской Примеры
Также в этот период «Сарагоса» трижды проиграла и расписала две мировые. Одна из них состоялась в прошлом туре в Хихоне со «Спортингом» 2:2. Дома у нее три виктории, одна ничья и два фиаско.
«Эйбар»
«Эйбару» в прошлом сезоне не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии он уступил «Алавесу», который в итоге и в пробился в Примеру.
В текущем же розыгрыше Сегунды команда набрала в 11 играх 19 баллов и идет в таблице шестой, но седьмую строку опережает лишь по разнице мячей. У нее шесть викторий, четыре фиаско и одна ничья.
Мировой результат как раз пришелся на минувший игровой день первенства, когда «оружейники» на своем поле поделили очки с «Уэской» 1:1. До этого же они выиграли пять матчей кряду.
Вне родных стен в текущем чемпионате «Эйбар» добился трех выигрышей и потерпел столько же поражений.
В прошлом сезоне эти клубы между собой обе игры завершили вничью (0:0 и 1:1), а в позапрошлом обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.56.
На викторию «Эйбара» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.13.
Как и в прошлом сезоне, ждем от данных команд продолжения их ничейной серии. В общем, наш прогноз — мировая.