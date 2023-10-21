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    ПСВ без проблем справится с соперником

    ПСВ — «Фортуна» Ситтард. Ставки (к. 1.85) и прогноз на матч чемпионата Нидерландов 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Фортуна» Ситтард
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    Люк де Йонг
    В матче 9-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле примет «Фортуну» Ситтард. Событие запланировано на 21 октября. Начало в 19:45 мск. ПСВ — «Фортуна» Ситтард: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 21 Октября 2023 года
    ПСВ
  • Лига чемпионов. Группа B
    •  ПСВ 19:45 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
  • Ситтард
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    ПСВ

    На старте сезона «крестьяне» являются лучшей командой турнира. Подопечные Петера Боса выиграли все 8 поединков и сейчас находятся на вершине таблицы с 24 очками на счету.

    Интересно, что ни в одном из поединков ПСВ не уходил с поля без двух забытых голов как минимум. В последних турах клуб в основном громил своих оппонентов.

    Коэффициенты матча ПСВ — Фортуна Ситтард

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    Хозяева разгромили роттердамскую «Спарту» (4:0). Та же участь постигла и «Алмере Сити» (4:0). Также эйндховенцы выиграли у «Гоу Эхед Иглс» (3:0) и «Волендама» (3:1).

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    В начале месяца ПСВ сыграл вничью с «Севильей» (2:2) в Лиге чемпионов и набрал первое очко в групповой стадии после поражения от «Арсенала» (0:4).

    «Фортуна»

    У гостей все намного прозаичнее. Они не выигрывают на протяжении трех туров и даже не входят в зону еврокубков.

    «Фортуна» проиграла 3 встречи подряд. Сделала она это всухую и с разгромным счетом. Клуб потерпел поражение от «Гоу Эхед Иглс» (0:3), «Аз Алкмара» (0:4) и «Твенте» (0:3).

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  • 18/10/2023

    • На выезде «Фортуна» еще не выигрывала. У нее две ничьи и 2 поражения. В целом же отметим, что команда одержала две победы в этом розыгрыше Эредивизии.

    В таблице «Ситтард» занимает 9-ю позицию. В ее активе 9 набранных пунктов

    Прогноз и ставка

    Ставки на основные исходы принимаются с такими коэффициентами: 1.11 на победу ПСВ, 9.80 на ничью и 20.0 на победу «Фортуны».

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    ПСВ уверенно набирает очки и пока что в чемпионате команда их не теряла. В матче с таким соперником хозяевам будет намного проще продлить победную серию, тем более с учетом такой результативности.

    «Фортуна» не выстоит и пропустит больше двух голов. В таком случае рекомендуется поставить на победу ПСВ с форой -2.5 за 1.85.

    Также хорошим вариантом будет ставка на сухую победу ПСВ. Соперник сейчас мало забивает и намного слабее. «Крестьянам» вполне под силу отыграть на ноль. Ставка на сухую победу ПСВ принимается с коэффициентом 1.84.

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    ПСВ — «Фортуна» Ситтард: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. ПСВ без проблем справится с соперником
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