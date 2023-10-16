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    Очередная коллизия «Боки»?

    «Тальерес Кордоба» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, Кубок Аргентины, 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тальерес Кордоба» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    «Тальерес Кордоба» сыграет на своем поле с «Бокой Хуниорс» в рамках 1/4 финала Кубка Аргентины. Матч пройдет 16 октября, начало — в 03:10 мск. «Тальерес Кордоба» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тальерес Кордоба»

    Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. Вот и сейчас «Тальерес Кордоба» пребывает на 7 месте турнирной таблицы Кубка Профессиональной лиги.

    В 8 матчах игроки команды отличились всего 10 голами. Притом, что в свои ворота пропущено 7 мячей.

    В предыдущем своем поединке «Тальерес Кордоба» не сумел взять очки. Команда минимально уступила «Ривер Плейту».

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    Вообще же, «Тальерес Кордоба» пора прерывать двухматчевую безголевую серию. Так что ждем от хозяев атакующей активности.

    «Тальерес Кордоба» наверняка будет максимально активен в атаке. Хозяева уж точно пойдут вперед с первых минут встречи.

    «Бока Хуниорс»

    Эта команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы Кубка Профессиональной лиги. Из 8 матчей выиграно только 2.

    Между тем, главным бичом команды является слабая оборона. В 8 матчах «Бока Хуниорс» пропустила 11 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок «Бока Хуниорс» провела неудачно. Команда в голевой перестрелке уступила «Бельграно» (3:4).

    Вообще, команда не знает побед уже 5 матчей кряду. Так что настроение внутри коллектива вряд ли можно назвать позитивным.

    Нет сомнений, что гости будут пытаться найти свои шансы у ворот соперника. «Бока Хуниорс» способна прибавить во всех игровых компонентах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тальереса Кордоба» предлагают — 2.72.

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    На викторию «Боки Хуниорс» дают — 3.12, ничья оценена — в 2.92.

    «Тальерес Кордоба» неплохо обороняется, к тому же «Бока Хуниорс» давно не знает вкуса побед.

    Наш прогноз — Победа «Тальереса Кордоба». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.72. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.

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    «Тальерес Кордоба» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «Боки»?
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