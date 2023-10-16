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    Австрийцы легко справятся с Азербайджаном

    Азербайджан — Австрия. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 16 октября 2023 года

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    16 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Азербайджана и Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Азербайджан — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 16 Октября 2023 года

    Азербайджан

    Азербайджан в сентябре в квалификации Евро-2024 дома уступил Бельгии (0:1), но потом порадовал своих болельщиков двумя победами. Сначала команда в товарищеской встрече одолела Иорданию (2:1), а потом в рамках отбора на ЧЕ выиграла у Эстонии (2:0).

    Азербайджанцы уже точно не завоюют прямую путевку на Евро, но за третью строчку в группе побороться можно. Сейчас на этом месте расположилась Швеция, отставание от которой составляет два очка.

    Коэффициенты матча Азербайджан — Австрия

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    В активе Азербайджана на данный момент 4 очка. Последнее место в группе команда вряд ли займет. Аутсайдером является Эстония, набравшая лишь один балл.

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    9 сентября Азербайджан дома уступил Бельгии (0:1), а до этого последний раз проигрывал в родных стенах еще 10 июня 2022 года. Тогда сборная на своем поле не набрала ни одного очка по итогам встречи со Словакией (0:1) в Лиге наций. Австрийцев вряд ли ждет легкая прогулка.

    Австрия

    Австрия очень близка к тому, чтобы завоевать прямую путевку на Евро-2024. Теоретически команду еще может обойти Швеция, но такой сценарий крайне маловероятен. Австрийцы не могут провести два оставшихся матча спустя рукава.

    Австрия на данный момент находится на 2-м месте в группе. Сборная набрала 13 очков в шести поединках.

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    • Лидирует в группе Бельгия, в активе которой 16 баллов. Ранее Лукаку и компания досрочно пробились в финальную часть Евро-2024. 13 октября у австрийцев был шанс выйти на первое место в группе, но команда дома проиграла бельгийцам со счетом 2:3.

    В матче первого круга Австрия дома разгромила Азербайджан со счетом 4:1. Сейчас вряд ли стоит ждать такой крупной победы. Однако фаворит, без сомнения, три очка завоюет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Австрии можно поставить за 1.38. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 8.60. Ничья оценена — в 5.20.

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    Азербайджан окажет сопротивление, но сенсация вряд ли произойдет. Гости подтвердят класс и добьются успеха.

    Можно сделать ставку на победу Австрии с форой (-2.5) с коэффициентом 1.83.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.72.

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    Азербайджан — Австрия: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. Австрийцы легко справятся с Азербайджаном
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