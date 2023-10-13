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    Пошатнется ли лидерство Португалии?

    Португалия — Словакия. Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, квалификация Евро-2024, 13 октября 2023 года

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    Португалия — явный фаворит матча
    В пятницу, 13 октября, в Порту сборная Португалии сыграет против национальной команды Словакии в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Португалия — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 13 Октября 2023 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 21:45 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Португалия

    Сборная Португалии занимает первое место в своей группе, набрав в пяти матчах 18 очков. Соперник отстает на пять очков.

    Как и ожидалось, португальцы спокойно проводят отбор, подтверждая статус явного фаворита.

    Коэффициенты матча Португалия — Словакия

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  • 1.256.3014.00Бонус$9500
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    Команда Роберто Мартинеса не только выиграла все предыдущие матчи, но и до сих пор не пропустила ни одного гола, забив при этом уже 24 мяча.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Выступление коллектива в отборе на Евро-2024 четко отражается в ее текущей форме — серия из шести побед кряду, поэтому хозява будут явным фаворитом и в грядущем матче.

    Словакия

    Словаки 8 сентября разочаровали своих поклонников. Команда дома уступила Португалии (0:1). Несмотря на поддержку трибун, добиться положительного результата не удалось.

    Теперь Словакия постарается реабилитироваться в гостевой встрече и сократить отставание от фаворита, но добиться этого будет крайне сложно.

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  • 05/10/2023

    • Команда Словакии хорошо начала квалификацию Евро-2024. В шести матчах одержаны четыре победы. В случае неудачи его может догнать третий Люксембург, отстающий на три балла.

    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при четырех победах и четырех ничьих, так что фавориту уж точно не стоит недооценивать соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Португалию, коэффициент на победу которой равен 1,25. Успех Словакии оценивается в 12,50, ничья — в 6,20.

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    В пяти из семи последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов, включая и поединок с нынешним соперником.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,27.

    Еще один вариант ставки — Португалия выиграет оба тайма за 2,35, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев реализовывался именно такой сценарий.

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    Португалия — Словакия: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Пошатнется ли лидерство Португалии?
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