Латвия (до 21 года) сыграет на своем поле с Ирландией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 15:00 мск. Латвия (до 21 года) — Ирландия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия (до 21 года)

Эта команда относительно неплохо начала отборочную кампанию. Латвийцы в трех матчах набрали 4 очка и находятся на 4 месте в группе.

Причем Латвия (до 21 года) крайне мало забивает. Прибалтийцы отличились всего лишь дважды, пропустив в свои ворота 7 мячей.

Свой последний поединок латвийцы откровенно провалили. Прибалтийская молодежь пропустила 7 безответных мячей от Норвегии.

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Зато в матче с итальянцами Латвия (до 21 года) не уступила (0:0). Да и вообще, латвийцы в этой возрастной категории способны на сюрпризы.

В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Дать бой одному из лидеров группы латвийцам вполне по силам.

Ирландия (до 21 года)

Эта команда продуктивно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Ирландцы наверняка поборются за одно из первых мест в группе.

В двух матчах Ирландия (до 21 года) набрала 6 очков. Причем отличиться команде удалось уже 6 точными ударами.

В предыдущем поединке квалификации «айриши» добыли три очка. Ирландия (до 21 года) разгромила скромную сборную Сан-Марино (до 21 года) (3:0).

Более того, обыграны еще и крепкие турки (3:2). Так что терять очки в Елгаве в планы ирландцев точно не входит.

В этом поединке Ирландия (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Тем более, оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ирландии (до 21 года) предлагают — 1.14.

На викторию Латвии (до 21 года) дают — 19.00, ничья оценена — в 7.80.

Латвийская молодежь способна навязать борьбу ирландцам , и уж точно должна наиграть на гол.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.24.