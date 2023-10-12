Англия (до 21 года)
Эта команда в своей группе считается фаворитом. Молодые британцы уже задействованы на уровне АПЛ.
Вот и старт в нынешней квалификации команда выдала подходящий. Англия (до 21 года) разгромила люксембуржцев (3:0).
Коэффициенты матча Англия U21 — Сербия U21
Ну а до того англичане выиграли прошлый чемпионат Европы до 21 года. В финале минимально была обыграна сильная Испания.
И уж совсем очевидно, что Англия (до 21 года) мотивирована повторить свой успех. Состав у команды для этого вполне подходящий.
В этом поединке хозяева явно будут действовать активно и агрессивно. Тем паче, сербы также стартовали в квалификации с виктории.
Сербия (до 21 года)
Эта команда продуктивно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Сербы уж точно поборются за одно из первых мест в группе.
По именам сербская молодежка привычно впечатляет. Немалое число представителей нынешнего поколения сборной уже находится на карандаше у ведущих европейских клубов.
В стартовом поединке квалификации балканцы добыли уверенную победу. Сербия (до 21 года) расправилась с азербайджанскими одногодками (2:0).
Отметим весьма надежные тылы команды. Именно они весьма пригодятся гостям в матче с сильными англичанами.
В этом поединке Сербия (до 21 года) явно намерена дать бой действующим чемпионам Европы. Вот только действовать гости будут явно вторым номером.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии (до 21 года) предлагают — 1.36.
На викторию Сербии (до 21 года) дают — 8.30, ничья оценена — в 4.95.
Англичане
Наш прогноз — Фора Англии (до 21 года) -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.