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    Уверенная виктория молодых англичан?

    Англия (до 21 года) — Сербия (до 21 года). Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Англия (до 21 года) — Сербия (до 21 года)
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    Харви Эллиотт
    Англия (до 21 года) сыграет на своем поле с Сербией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:45 мск. Англия (до 21 года) — Сербия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Англия (до 21 года)

    Эта команда в своей группе считается фаворитом. Молодые британцы уже задействованы на уровне АПЛ.

    Вот и старт в нынешней квалификации команда выдала подходящий. Англия (до 21 года) разгромила люксембуржцев (3:0).

    Коэффициенты матча Англия U21 — Сербия U21

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    Ну а до того англичане выиграли прошлый чемпионат Европы до 21 года. В финале минимально была обыграна сильная Испания.

    Все прогнозы на футбол

    И уж совсем очевидно, что Англия (до 21 года) мотивирована повторить свой успех. Состав у команды для этого вполне подходящий.

    В этом поединке хозяева явно будут действовать активно и агрессивно. Тем паче, сербы также стартовали в квалификации с виктории.

    Сербия (до 21 года)

    Эта команда продуктивно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Сербы уж точно поборются за одно из первых мест в группе.

    По именам сербская молодежка привычно впечатляет. Немалое число представителей нынешнего поколения сборной уже находится на карандаше у ведущих европейских клубов.

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  • 08/10/2023

    • В стартовом поединке квалификации балканцы добыли уверенную победу. Сербия (до 21 года) расправилась с азербайджанскими одногодками (2:0).

    Отметим весьма надежные тылы команды. Именно они весьма пригодятся гостям в матче с сильными англичанами.

    В этом поединке Сербия (до 21 года) явно намерена дать бой действующим чемпионам Европы. Вот только действовать гости будут явно вторым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии (до 21 года) предлагают — 1.36.

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    На викторию Сербии (до 21 года) дают — 8.30, ничья оценена — в 4.95.

    Англичане смотрятся куда сильнее соперника, и наверняка постараются закрепиться на вершине.

    Наш прогноз — Фора Англии (до 21 года) -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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