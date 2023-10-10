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    «Арсенал» Саранди — «Банфилд». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 10 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Саранди — «Банфилд»
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    «Банфилд»
    «Арсенал» Саранди сыграет на своем поле с «Банфилдом» в рамках 8-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 10 октября, начало — в 00:00 мск. «Арсенал» Саранди — «Банфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арсенал» Саранди

    Эта команда в нынешнем сезоне явно не блещет. «Арсенал» Саранди занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 6 очков в 7 матчах.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 7 поединках в воротах «канониров» побывало 11 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» Саранди добыл важную викторию. Дома команда с минимальным счетом одолела «Дефенсу и Хустисию».

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    А вот до того «Арсенал» Саранди с минимальным счетом проиграл «Атлетико Тукуман». Впрочем, у команды есть все шансы улучшить свое турнирное положение.

    «Арсенал» Саранди наверняка постарается разжиться тремя очками. Тем паче, у соперника имеются сложности с реализацией.

    «Банфилд»

    «Банфилд» привычно ходит в середняках. Вот и сейчас команда находится на 9 месте, набрав 10 очков в 7 поединках.

    Главным разочарованием в игре команды можно смело назвать слабый уровень реализации. В 7 матчах забито всего 6 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Банфилд» дома с минимальным счетом одолел «Ланус».

    Да и вообще, обороняется команда почти образцово. Все-таки лишь 5 пропущенных мячей говорят о монолитности тылов.

    В этой встрече гости явно сыграют на своих козырях. Вероятно, «Банфилд» будет искать счастье в контригре.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Банфилда» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Арсенала» Саранди дают — 3.14, ничья оценена — в 3.13.

    Хозяева мотивированы выбраться со дна таблицы, так что ждем от соперников обоюдоострых атак.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.53.

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    «Арсенал» Саранди — «Банфилд»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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