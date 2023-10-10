«Арсенал» Саранди сыграет на своем поле с «Банфилдом» в рамках 8-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 10 октября, начало — в 00:00 мск. «Арсенал» Саранди — «Банфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Саранди

Эта команда в нынешнем сезоне явно не блещет. «Арсенал» Саранди занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 6 очков в 7 матчах.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 7 поединках в воротах «канониров» побывало 11 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» Саранди добыл важную викторию. Дома команда с минимальным счетом одолела «Дефенсу и Хустисию».

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А вот до того «Арсенал» Саранди с минимальным счетом проиграл «Атлетико Тукуман». Впрочем, у команды есть все шансы улучшить свое турнирное положение.

«Арсенал» Саранди наверняка постарается разжиться тремя очками. Тем паче, у соперника имеются сложности с реализацией.

«Банфилд»

«Банфилд» привычно ходит в середняках. Вот и сейчас команда находится на 9 месте, набрав 10 очков в 7 поединках.

Главным разочарованием в игре команды можно смело назвать слабый уровень реализации. В 7 матчах забито всего 6 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Банфилд» дома с минимальным счетом одолел «Ланус».

Да и вообще, обороняется команда почти образцово. Все-таки лишь 5 пропущенных мячей говорят о монолитности тылов.

В этой встрече гости явно сыграют на своих козырях. Вероятно, «Банфилд» будет искать счастье в контригре.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Банфилда» предлагают — 2.38.

На викторию «Арсенала» Саранди дают — 3.14, ничья оценена — в 3.13.

Хозяева мотивированы выбраться со дна таблицы , так что ждем от соперников обоюдоострых атак.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.53.