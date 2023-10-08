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    «Тулуза» не даст себя в обиду

    «Брест» — «Тулуза». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Лига 1, 8 октября 2023 года

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    «Тулуза»
    «Брест» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 16:00 мск. «Брест» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Октября 2023 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 16:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
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    «Брест»

    Эта команда стартовала в чемпионате просто блестяще. «Брест» находится на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Правда, с реализацией у команды не все ладно. Забито всего лишь 8 мячей в 7 сыгранных поединках чемпионата Франции.

    Коэффициенты матча Брест — Тулуза

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    В предыдущем туре чемпионата «Брест» не сумел добиться победы. На выезде команда расписала мировую с «Ниццей» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    А вот до того «Брест» с минимальным счетом одолел «Лион». Да и совсем не вовремя получил травму форвард Билал Брахими.

    «Брест» наверняка будет активен в атаке. Пора бы команде улучшать свои атакующие показатели!

    «Тулуза»

    Эта команда привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Тулуза» набрала 9 очков, находясь на 11 месте.

    Вот только с победами у команды складывается не очень. Выиграно всего лишь два поединка из семи в рамках Лиги 1.

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    • Свой предыдущий поединок чемпионата команда снова провела удачно. «Тулуза» дома уверенно переиграла «Мец» (3:0).

    После того «Тулузе» удалось одолеть ЛАСК в матче Лиги Европы (1:0). Так что команда здорово прибавила в плане надежности своих тылов.

    Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться зацепиться за очки. Да и вообще, «Тулуза» уже 10 лет не обыгрывала «Брест»!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Тулузы» дают — 4.53, ничья оценена — в 3.85.

    Гости прекрасно обороняются, тогда как атака «Бреста» выглядит не столь уверенно.

    Наш прогноз — Победа «Тулузы» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.

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    «Брест» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. «Тулуза» не даст себя в обиду
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