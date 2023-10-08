«Брест» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 16:00 мск. «Брест» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

Эта команда стартовала в чемпионате просто блестяще. «Брест» находится на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Правда, с реализацией у команды не все ладно. Забито всего лишь 8 мячей в 7 сыгранных поединках чемпионата Франции.

Коэффициенты матча Брест — Тулуза 1X2Новым игрокам 1.833.754.50Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Брест» не сумел добиться победы. На выезде команда расписала мировую с «Ниццей» (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

А вот до того «Брест» с минимальным счетом одолел «Лион». Да и совсем не вовремя получил травму форвард Билал Брахими.

«Брест» наверняка будет активен в атаке. Пора бы команде улучшать свои атакующие показатели!

«Тулуза»

Эта команда привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Тулуза» набрала 9 очков, находясь на 11 месте.

Вот только с победами у команды складывается не очень. Выиграно всего лишь два поединка из семи в рамках Лиги 1.

Свой предыдущий поединок чемпионата команда снова провела удачно. «Тулуза» дома уверенно переиграла «Мец» (3:0).

После того «Тулузе» удалось одолеть ЛАСК в матче Лиги Европы (1:0). Так что команда здорово прибавила в плане надежности своих тылов.

Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться зацепиться за очки. Да и вообще, «Тулуза» уже 10 лет не обыгрывала «Брест»!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 1.87.

На викторию «Тулузы» дают — 4.53, ничья оценена — в 3.85.

Гости прекрасно обороняются, тогда как атака «Бреста» выглядит не столь уверенно .

Наш прогноз — Победа «Тулузы» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.