«Брест»
Эта команда стартовала в чемпионате просто блестяще. «Брест» находится на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Правда, с реализацией у команды не все ладно. Забито всего лишь 8 мячей в 7 сыгранных поединках чемпионата Франции.
Коэффициенты матча Брест — Тулуза
В предыдущем туре чемпионата «Брест» не сумел добиться победы. На выезде команда расписала мировую с «Ниццей» (0:0).
А вот до того «Брест» с минимальным счетом одолел «Лион». Да и совсем не вовремя получил травму форвард Билал Брахими.
«Брест» наверняка будет активен в атаке. Пора бы команде улучшать свои атакующие показатели!
«Тулуза»
Эта команда привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Тулуза» набрала 9 очков, находясь на 11 месте.
Вот только с победами у команды складывается не очень. Выиграно всего лишь два поединка из семи в рамках Лиги 1.
Свой предыдущий поединок чемпионата команда снова провела удачно. «Тулуза» дома уверенно переиграла «Мец» (3:0).
После того «Тулузе» удалось одолеть ЛАСК в матче Лиги Европы (1:0). Так что команда здорово прибавила в плане надежности своих тылов.
Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться зацепиться за очки. Да и вообще, «Тулуза» уже 10 лет не обыгрывала «Брест»!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 1.87.
На викторию «Тулузы» дают — 4.53, ничья оценена — в 3.85.
Гости прекрасно обороняются, тогда как
Наш прогноз — Победа «Тулузы» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.