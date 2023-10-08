«Бавария» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:30 мск. «Бавария» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Баварцы не совсем уверенно стартовали в новом сезоне Бундеслиги. Команда из Мюнхена в шести матчах смогла добыть четыре победы и дважды сыграла вничью. Мюнхенцы смогли забить двадцать мячей, а пропустили только шесть.

В итоге «Звезды юга» имеют в своем активе четырнадцать очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Красные» на один пункт отстают от сенсационного «Штутгарта» и на два — от «Байера». Несмотря этого, «Бавария» остается главным фаворитом сезона.

Коэффициенты матча Бавария — Фрайбург 1X2Новым игрокам 1.169.0016.00Бонус$9500

Мюнхенская команда начала свой путь в Лиге чемпионов с двух побед. Сначала чемпионы Германии в результативном матче оказались сильнее «Манчестер Юнайтед» (4:3), а затем переиграли «Копенгаген» (2:1). Думается, что немецкой команде ничего не сможет помешать выйти из группы.

Все прогнозы на Бундеслигу

Подопечные Томаса Тухеля в последней игре сыграли вничью с «Лейпцигом» (2:2). До этого была победа над «Бохумом» (7:0) и ничейный исход с лидирующим «Байером» (2:2). Также «Бавария» разбила «Пройссен Мюнстер» (4:0) в Кубке Германии и пробилась в 1/16 финала турнира.

«Фрайбург»

Команда из города Фрайбург-им-Брайсгау средне начала новый сезон Бундеслиги. На старте сезона «бразильцы из Брайсгау» одержали три победу, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. «Бело-черные» смогли только семь раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых десять.

В итоге «Фрайбург» смог набрать десять очков и расположился на восьмой позиции в турнирной таблице. Коллектив на шесть пунктов отстает от лидирующего «Байера», но при этом на семь баллов опережает «Бохум», который находится в зоне вылета.

В Кубке Германии подопечные Кристиана Штрайха стартовали с победы над «Оберахерном» (2:0), а вот в Лиге Европы они смогли победить «Олимпиакос» (3:2), но проиграли «Вест Хэму» (1:2), расположившись на второй позиции в турнирной таблице своей группы.

В последней игре Бундеслиги «Фрайбург» в родных стенах переиграл «Аугсбург» (2:0), а до этого на выезде сыграл вничью с «Айнтрахтом» (0:0). Перед этим также было домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (2:4).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.16.

На викторию «Фрайбурга» дают 16.50, ничья оценена в 8.50.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

Также поставим на то, что крупно «Бавария» выиграть не сможет.