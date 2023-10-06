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    Выберется ли «Эмполи» из зоны вылета?

    «Эмполи» — «Удинезе». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 6 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Удинезе»
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    «Удинезе» занимает 17-е место
    «Эмполи» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 октября, начало — в 19:30 мск. «Эмполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Октября 2023 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 19:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Эмполи»

    Команда полностью провалила старт нынешнего сезона в Серии А, занимая последнее 19-е место в таблице, набрав три очка за семь матчей.

    Стоит отметить, что «Эмполи» умудрился забить лишь один гол за эти семь встреч на старте сезона, пропустив при этом 16 мячей. По обоим показателям «Эмполи» занимает последнее место в лиге.

    Коэффициенты матча Эмполи — Удинезе

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    Особенно болезненное поражение случилось в 4-м туре, где клуб уступил «Роме» со счетом 0:7. В том матче у римлян залетало всё, а «Эмполи» совсем ничего не смогли предложить сопернику.

    Все прогнозы на Серию А

    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел восемь поражений при одной победе, так что с такой формой ему сложно выбраться из зоны вылета.

    «Удинезе»

    Коллектив из Удине также провалил старт нового сезона. «Черно-белые» не смогли добыть ни одной победы в семи матчах, четырежды сыграв вничью и трижды проиграв.

    При этом, «маленькие зебры» забили только четыре мяча в ворота соперников, а в свои пропустили целых 12.

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    • В итоге сейчас в активе «Удинезе» только четыре очка и место над зоной вылета, на 17-й строчке. Думается, что это временно и команда должна набрать кондиции и быть в середине турнирной таблицы, однако быть может все.

    Сейчас у коллектива серия в семь поединков без побед при трех поражениях и четырех ничьих, так что у гостей форма немногим лучше, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Удинезе», коэффициент на победу которого равен 2,43. Успех «Эмполи» оценивается в 3,01, ничья — в 3,39.

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    В семи последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,00.

    Еще один вариант ставки — «Эмполи» выиграет за 3,01, поскольку в позапрошлом туре на своем поле победил, тогда как «Удинезе» проиграл дважды в последних трех матчах.

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    «Эмполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Эмполи» из зоны вылета?
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