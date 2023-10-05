«Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Панатинаикосом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Маккаби» Хайфа — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хайфа

Эта команда в своем чемпионате выдала не самый лучший старт. «Маккаби» Хайфа занимает скромное 7 место в турнирной таблице.

Отставание от лидера составляет 7 очка, плюс у команды еще имеется матч в запасе. А вот оборону явно не назовешь непроходимой.

Коэффициенты матча Маккаби Хф — Панатинаикос 1X2Новым игрокам 2.353.503.10Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Маккаби» Хайфа добыл три очка. Команда сумела справиться с одноклубниками из Нетании (3:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

А вот в стартовом туре Лиги Европы вышел полный прокол. Израильтяне были разгромлены «Ренном» (0:3).

«Маккаби» Хайфа наверняка будет активно атаковать. Где же еще брать драгоценные очки, кроме как в родных стенах?!

«Панатинаикос»

В чемпионате Греции эта команда стартовала не столь удачно. Нынешнее 3 место явно не назовешь успехом.

Отставание от лидера «Олимпиакоса» составляет 6 очков. Правда, у «Панатинаикоса» еще имеется поединок в запасе.

Свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Панатинаикос» в родных стенах расписал мировую с ПАОКом (2:2).

А вот старт в Лиге Европы у греков получился шикарным. Дома был уверенно обыгран сильный «Вильярреал» (2:0).

И уж точно «Панатинаикос» будет пытаться закрепиться в дуэте лидеров. Плюс ко всему, оборона команды действует надежно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 2.42.

На викторию «Панатинаикоса» дают — 3.21, ничья оценена — в 3.45.

Греки смотрятся монолитнее соперника , да и в составе гостей есть, кому забивать.

Наш прогноз — Победа «Панатинаикоса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.21. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.45.