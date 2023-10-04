«Динамо» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 4 октября, начало — в 16:45 мск. «Динамо» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Динамовцы еще не обеспечили себе проход в следующий раунд Кубка. В 4 матчах они набрали всего 5 очков, как и идущий следом «Краснодар».

В РПЛ «бело-голубые» находятся на 6 строчке таблицы. Причем отставание от 3 места составляет всего 2 очка.

Коэффициенты матча Динамо — Спартак 1X2Новым игрокам 2.133.953.20Бонус$9500

Свой предыдущий поединок «Динамо» провело не особо успешно. Москвичи не сумели переиграть «Ахмат» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Причем до того динамовцы уступили «Спартаку» (0:1). Так что в кубковом поединке у «Динамо» есть шанс поквитаться за недавнюю неудачу.

«Динамо» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, спартаковцы уже обеспечили себе проход в следующий раунд Кубка, и явно не будут столь мотивированы.

«Спартак»

Эта команда проводит сезон явно хуже ожиданий. «Спартак» находится на 5 месте в турнирной таблице РПЛ.

Над Гильермо Абаскалем уже висит Дамоклов меч увольнения. Испанцу вряд ли простят последние неудачи команды.

Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Спартак» крупно уступили в Самаре, пропустив четыре безответных мяча.

А вот в Кубке России дела у «красно-белых» обстоят куда позитивнее. Команда Абаскаля досрочно выиграла свою группу.

И уж точно «Спартак» предстанет в экспериментальном составе. Москвичи сосредоточатся на чемпионате, тогда как два последних матча группового раунда Кубка не будут иметь турнирного значения.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.18.

На викторию «Спартака» дают — 3.27, ничья оценена — в 4.01.

«Динамо» постарается пробиться в следующий раунд Кубка , для чего хозяевам нужно побеждать.

Наш прогноз — Победа «Динамо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.85.