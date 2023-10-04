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    «Динамо» отомстит спартаковцам

    «Динамо» — «Спартак». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Кубок России, 4 октября 2023 года

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    Александр Соболев
    «Динамо» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 4 октября, начало — в 16:45 мск. «Динамо» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 04 Октября 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 16:45 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Динамо»

    Динамовцы еще не обеспечили себе проход в следующий раунд Кубка. В 4 матчах они набрали всего 5 очков, как и идущий следом «Краснодар».

    В РПЛ «бело-голубые» находятся на 6 строчке таблицы. Причем отставание от 3 места составляет всего 2 очка.

    Коэффициенты матча Динамо — Спартак

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    Свой предыдущий поединок «Динамо» провело не особо успешно. Москвичи не сумели переиграть «Ахмат» (1:1).

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    Причем до того динамовцы уступили «Спартаку» (0:1). Так что в кубковом поединке у «Динамо» есть шанс поквитаться за недавнюю неудачу.

    «Динамо» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, спартаковцы уже обеспечили себе проход в следующий раунд Кубка, и явно не будут столь мотивированы.

    «Спартак»

    Эта команда проводит сезон явно хуже ожиданий. «Спартак» находится на 5 месте в турнирной таблице РПЛ.

    Над Гильермо Абаскалем уже висит Дамоклов меч увольнения. Испанцу вряд ли простят последние неудачи команды.

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  • Вчера

    • Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Спартак» крупно уступили в Самаре, пропустив четыре безответных мяча.

    А вот в Кубке России дела у «красно-белых» обстоят куда позитивнее. Команда Абаскаля досрочно выиграла свою группу.

    И уж точно «Спартак» предстанет в экспериментальном составе. Москвичи сосредоточатся на чемпионате, тогда как два последних матча группового раунда Кубка не будут иметь турнирного значения.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.18.

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    На викторию «Спартака» дают — 3.27, ничья оценена — в 4.01.

    «Динамо» постарается пробиться в следующий раунд Кубка, для чего хозяевам нужно побеждать.

    Наш прогноз — Победа «Динамо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.85.

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    «Динамо» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. «Динамо» отомстит спартаковцам
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