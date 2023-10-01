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    «Фрайбург» быстро возьмет свое

    «Фрайбург» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Бундеслига, 1 октября 2023 года

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    Винченцо Грифо
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 6-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 18:30 мск. «Фрайбург» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Октября 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 18:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Фрайбург»

    Эта команда стартовала в Бундеслиге явно ниже собственных амбиций. «Фрайбург» в пяти первых турах набрал 7 очков и сейчас осел на 9 месте в таблице.

    Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Игроки «Фрайбурга» забили всего лишь 5 мячей в 5 поединках.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Аугсбург

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  • 1.724.154.70Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» снова не забил. Команда добыла лишь один балл в матче с «Айнтрахтом» (0:0).

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    Зато в Лиге Европы команда стартовала удачно. «Фрайбург» сумел переиграть греческий «Олимпиакос» со счетом 3:2.

    «Фрайбург» наверняка постарается улучшить свои атакующие показатели. Да и оппонент пропускает слишком уж часто.

    «Аугсбург»

    Эта команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы. В пяти матчах она добыла всего одну викторию.

    Оборона команды выглядит крайне неприглядно. В 5 матчах Бундеслиги «Аугсбург» пропустил уже 13 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Аугсбург» дома переиграл конкурента в борьбе за выживание «Майнц» (2:1).

    Поединки против «Фрайбурга» для команды традиционно складываются неудачно. Пять последних очных встреч завершились поражениями.

    И уж наверняка «Аугсбург» будет действовать вторым номером. Вот только проблемы с надежностью тылов и близко не решены.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Аугсбурга» дают — 4.73, ничья оценена — в 4.26.

    «Фрайбург» по игре выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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