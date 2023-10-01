«Фрайбург»
Эта команда стартовала в Бундеслиге явно ниже собственных амбиций. «Фрайбург» в пяти первых турах набрал 7 очков и сейчас осел на 9 месте в таблице.
Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Игроки «Фрайбурга» забили всего лишь 5 мячей в 5 поединках.
Коэффициенты матча Фрайбург — Аугсбург
В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» снова не забил. Команда добыла лишь один балл в матче с «Айнтрахтом» (0:0).
Зато в Лиге Европы команда стартовала удачно. «Фрайбург» сумел переиграть греческий «Олимпиакос» со счетом 3:2.
«Фрайбург» наверняка постарается улучшить свои атакующие показатели. Да и оппонент пропускает слишком уж часто.
«Аугсбург»
Эта команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы. В пяти матчах она добыла всего одну викторию.
Оборона команды выглядит крайне неприглядно. В 5 матчах Бундеслиги «Аугсбург» пропустил уже 13 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Аугсбург» дома переиграл конкурента в борьбе за выживание «Майнц» (2:1).
Поединки против «Фрайбурга» для команды традиционно складываются неудачно. Пять последних очных встреч завершились поражениями.
И уж наверняка «Аугсбург» будет действовать вторым номером. Вот только проблемы с надежностью тылов и близко не решены.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.76.
На викторию «Аугсбурга» дают — 4.73, ничья оценена — в 4.26.
«Фрайбург» по игре выглядит сильнее соперника, и
Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.