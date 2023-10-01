«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 6-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 18:30 мск. «Фрайбург» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Эта команда стартовала в Бундеслиге явно ниже собственных амбиций. «Фрайбург» в пяти первых турах набрал 7 очков и сейчас осел на 9 месте в таблице.

Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Игроки «Фрайбурга» забили всего лишь 5 мячей в 5 поединках.

Коэффициенты матча Фрайбург — Аугсбург 1X2Новым игрокам 1.724.154.70Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» снова не забил. Команда добыла лишь один балл в матче с «Айнтрахтом» (0:0).

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Зато в Лиге Европы команда стартовала удачно. «Фрайбург» сумел переиграть греческий «Олимпиакос» со счетом 3:2.

«Фрайбург» наверняка постарается улучшить свои атакующие показатели. Да и оппонент пропускает слишком уж часто.

«Аугсбург»

Эта команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы. В пяти матчах она добыла всего одну викторию.

Оборона команды выглядит крайне неприглядно. В 5 матчах Бундеслиги «Аугсбург» пропустил уже 13 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Аугсбург» дома переиграл конкурента в борьбе за выживание «Майнц» (2:1).

Поединки против «Фрайбурга» для команды традиционно складываются неудачно. Пять последних очных встреч завершились поражениями.

И уж наверняка «Аугсбург» будет действовать вторым номером. Вот только проблемы с надежностью тылов и близко не решены.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.76.

На викторию «Аугсбурга» дают — 4.73, ничья оценена — в 4.26.

«Фрайбург» по игре выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать .

Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.