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    «Брага» начинает и выигрывает?

    «Эштрела» — «Брага». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 28 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эштрела» — «Брага»
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    Рикарду Орта
    «Эштрела» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 7-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 22:15 мск. «Эштрела» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 28 Сентября 2023 года
    Эштрела
  • Португалия. Примера
    •  Эштрела 22:15 Брага Брага
  • Брага
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    «Эштрела»

    Эта команда стартовала в чемпионате чересчур скромно. «Эштрела» в шести первых турах набрала 5 очков и занимает 14 место в таблице.

    Гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Да и забили игроки команды всего 5 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Эштрела» на выезде расписала мировую с «Шавишем» (2:2).

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    А вот до того команда дала бой «Порту». Поражение от гранда вышло минимальным, а игра «Эштрелы» оставила приятное впечатление.

    «Эштрела» наверняка постарается выбраться из нижней части таблицы. Вот только тягаться с «Брагой» команде будет крайне непросто.

    «Брага»

    Эта команда на данный момент находится на 6 месте. И это притом, что амбиции клуба давно выше даже попадания в тройку.

    Главной проблемой «Брагаа» является ненадежная оборона. В 6 стартовых поединках чемпионата пропущено 11 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Брага» дома учинила разгром крепкой «Боавиште» (4:1).

    До того команда неудачно стартовала в Лиге чемпионов. Дома из-за автогола она уступила «Наполи» со счетом 1:2.

    Тем не менее, «Брага» будет стремиться непременно взять три очка. Пора команде возвращаться в привычную группу лидеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Браги» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Эштрелы» дают — 4.66, ничья оценена — в 4.05.

    «Брага» прекрасно атакует, к тому же намерена как можно скорее подтянуться к лидерам.

    Наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.

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