«Эштрела» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 7-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 22:15 мск. «Эштрела» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эштрела»

Эта команда стартовала в чемпионате чересчур скромно. «Эштрела» в шести первых турах набрала 5 очков и занимает 14 место в таблице.

Гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Да и забили игроки команды всего 5 мячей.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Эштрела» на выезде расписала мировую с «Шавишем» (2:2).

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А вот до того команда дала бой «Порту». Поражение от гранда вышло минимальным, а игра «Эштрелы» оставила приятное впечатление.

«Эштрела» наверняка постарается выбраться из нижней части таблицы. Вот только тягаться с «Брагой» команде будет крайне непросто.

«Брага»

Эта команда на данный момент находится на 6 месте. И это притом, что амбиции клуба давно выше даже попадания в тройку.

Главной проблемой «Брагаа» является ненадежная оборона. В 6 стартовых поединках чемпионата пропущено 11 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Брага» дома учинила разгром крепкой «Боавиште» (4:1).

До того команда неудачно стартовала в Лиге чемпионов. Дома из-за автогола она уступила «Наполи» со счетом 1:2.

Тем не менее, «Брага» будет стремиться непременно взять три очка. Пора команде возвращаться в привычную группу лидеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Браги» предлагают — 1.70.

На викторию «Эштрелы» дают — 4.66, ничья оценена — в 4.05.

«Брага» прекрасно атакует, к тому же намерена как можно скорее подтянуться к лидерам .

Наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.