«Эштрела»
Эта команда стартовала в чемпионате чересчур скромно. «Эштрела» в шести первых турах набрала 5 очков и занимает 14 место в таблице.
Гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Да и забили игроки команды всего 5 мячей.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Эштрела» на выезде расписала мировую с «Шавишем» (2:2).
А вот до того команда дала бой «Порту». Поражение от гранда вышло минимальным, а игра «Эштрелы» оставила приятное впечатление.
«Эштрела» наверняка постарается выбраться из нижней части таблицы. Вот только тягаться с «Брагой» команде будет крайне непросто.
«Брага»
Эта команда на данный момент находится на 6 месте. И это притом, что амбиции клуба давно выше даже попадания в тройку.
Главной проблемой «Брагаа» является ненадежная оборона. В 6 стартовых поединках чемпионата пропущено 11 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Брага» дома учинила разгром крепкой «Боавиште» (4:1).
До того команда неудачно стартовала в Лиге чемпионов. Дома из-за автогола она уступила «Наполи» со счетом 1:2.
Тем не менее, «Брага» будет стремиться непременно взять три очка. Пора команде возвращаться в привычную группу лидеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Браги» предлагают — 1.70.
На викторию «Эштрелы» дают — 4.66, ничья оценена — в 4.05.
«Брага» прекрасно атакует, к тому же
Наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.