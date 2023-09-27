В рамках 6-го тура итальянской Серии А «Верона» на своем поле сыграет против «Аталанты». Встреча состоится 27 сентября и начнется в 19:30 по мск. «Верона» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» с большими трудностями в прошлом сезоне сохранила свою прописку в элитном дивизионе. Она финишировала третьей с конца и в стыках переиграла «Специю» 3:1.

Новый же сезон «мастифы» начали с Кубка Италии, где на стадии 1/32 финала одолели «Асколи» 3:1 из Серии Б. После этого они выиграли и две стартовые игры чемпионата.

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Сперва они обыграли на выезде 1:0 «Эмполи», после чего победили в родных стенах «Рому» 2:1. Однако в последующих трех встречах команда набрала только балл, сыграв вничью дома с «Болоньей» 0:0.

Календарь и таблица Серии А

А вот оба выездных поединка в этот период «Верона» проиграла, уступив «Сассуоло» 1:3 и «Милану» 0:1 в прошлом игровом дне.

«Аталанта»

«Аталанта» в прошлом сезоне закончила чемпионат на пятом месте и получила благодаря этому путевку в Лигу Европы, где она в первом туре группы одолела дома 2:0 польский «Ракув».

В новом же розыгрыше Серии А клуб из Бергамо заработал девять баллов в пяти поединках и расположился на шестой позиции в турнирной таблице.

Начала «богиня» первенство с гостевой победы над «Сассуоло» 2:0, потом проиграла в гостях скромному «Фрозиноне» 1:2, после чего уступила в выездной встрече «Фиорентине» 2:3.

А в двух других матчах «Аталанта» добыла виктории, переиграв в родных стенах «Монцу» 3:0 и «Кальяри» 2:0 в прошлом туре.

В минувшем чемпионате «Аталанта» выиграла обе игры у предстоящего противника — 3:1 и 1:0. А на своем поле «Верона» проиграла «богиням» в четырех из пяти последних очных встреч при одной ничьей.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 1.88.

На викторию «Вероны» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.89.

Прогнозируем, что «Аталанту» продолжит штормить в выездных поединках и она вновь не сможет победить вдали от дома, как и предыдущих двух встречах.

И также еще рекомендуем ставить на обе забьют, так зачастую в последних очных поединках этих клубов происходил обмен голами.