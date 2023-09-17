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    Три очка для «Ленинградца»?

    «Ленинградец» — «Волгарь». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 сентября 2023 года

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    Сергей Кирьяков
    «Ленинградец» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 18:00 мск. «Ленинградец» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Сентября 2023 года
    Ленинградец
  • Россия. ФНЛ
    •  Ленинградец 18:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Ленинградец»

    Эта команда только привыкает к новым для себя условиям. Пока петербуржцы осели в нижней части турнирной таблицы — на 14 месте.

    Команде Сергея Кирьякова натужно даются победы. В 9 матчах «Ленинградец» выиграл всего лишь дважды.

    Коэффициенты матча Ленинградец — Волгарь

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    В минувшем туре первенства «Ленинградец» потерпел обидную неудачу. Дома команда уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Ленинградец» привез один балл из Набережных Челнов (1:1). Зато команде удалось переиграть «Сокол» (1:0).

    Питерцы явно будут стараться победить на «Петровском». Тем паче, соперник еще даже не познал радости побед.

    «Волгарь»

    Эта команда стартовый отрезок первенства полностью провалила. Астраханцы в 9 матчах набрали всего лишь 3 очка.

    «Волгарь» крайне слабо обороняется. 16 пропущенных мячей — явно многовато, да и отставание от спасительной 15 позиции составляет уже 7 очков.

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    • Минувший тур первенства вышел для команды относительно продуктивным. «Волгарь» добыл один зачетный пункт в Хабаровске (1:1).

    Более того, в последних 4 матчах астраханцы как раз и добыли всего свои три очка. Так что команда постепенно приходит в себя.

    В этом матче гости также намереваются разжиться очками. Отступать «Волгарю» уже банально некуда: нужно срочно набирать заветные баллы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ленинградца» предлагают — 2.14.

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    На викторию «Волгаря» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.04.

    «Ленинградец» смотрится монолитнее астраханцев, и явно постарается выиграть на родной арене.

    Наш прогноз — Победа «Ленинградца». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.34.

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    «Ленинградец» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Ленинградца»?
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