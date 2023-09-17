«Ленинградец»
Эта команда только привыкает к новым для себя условиям. Пока петербуржцы осели в нижней части турнирной таблицы — на 14 месте.
Команде Сергея Кирьякова натужно даются победы. В 9 матчах «Ленинградец» выиграл всего лишь дважды.
Коэффициенты матча Ленинградец — Волгарь
В минувшем туре первенства «Ленинградец» потерпел обидную неудачу. Дома команда уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2).
До того «Ленинградец» привез один балл из Набережных Челнов (1:1). Зато команде удалось переиграть «Сокол» (1:0).
Питерцы явно будут стараться победить на «Петровском». Тем паче, соперник еще даже не познал радости побед.
«Волгарь»
Эта команда стартовый отрезок первенства полностью провалила. Астраханцы в 9 матчах набрали всего лишь 3 очка.
«Волгарь» крайне слабо обороняется. 16 пропущенных мячей — явно многовато, да и отставание от спасительной 15 позиции составляет уже 7 очков.
Минувший тур первенства вышел для команды относительно продуктивным. «Волгарь» добыл один зачетный пункт в Хабаровске (1:1).
Более того, в последних 4 матчах астраханцы как раз и добыли всего свои три очка. Так что команда постепенно приходит в себя.
В этом матче гости также намереваются разжиться очками. Отступать «Волгарю» уже банально некуда: нужно срочно набирать заветные баллы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ленинградца» предлагают — 2.14.
На викторию «Волгаря» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.04.
«Ленинградец»
Наш прогноз — Победа «Ленинградца». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.34.