ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Горячие вопросы АПЛ: Возрождение «Ливерпуля», хаос в «МЮ» и удивляющий «Тоттенхэм» Деннис ШредерЛучшие из лучших: команда звезд баскетбольного ЧМ-2023 Марко ВерраттиНереализованное величие. Верратти мог стать одним из лучших полузащитников своего времени
    Все новости спорта

    Смогут ли «быки» разгромить «Аугсбург»?

    «РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на РБ Лейпциг Прогнозы на Аугсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Аугсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тимо Вернер
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 16:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Сентября 2023 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
    •

    «РБ Лейпциг»

    Эта команда все мечтает покуситься на Серебряную салатницу. Правда, «РБ Лейпциг» в трех первых турах набрал только 6 очков.

    А вот с атакой у команды полнейший порядок. «Быки» отличились уже 10 точными выстрелами в трех матчах.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Аугсбург

    1X2Новым игрокам
  • 1.257.0011.50Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре чемпионата «РБ Лейпциг» добыл уверенную викторию. «Быки» учинили разгром крепкому «Униону» (3:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    До того «быки» разгромили еще и «Штутгарт» (5:1). Отметим сверхперспективного голландца Хави Симонса, уже отличившегося дважды в чемпионате.

    «РБ Лейпциг» явно будет максимально активен в атаке. Вот только ряд травмированных исполнителей не смогут помочь хозяевам в этой встрече.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» находится на 12 месте, набрав 2 очка в трех матчах. Такой старт едва ли можно записать в актив этой традиционно ершистой команде.

    Главным бичом команды являются тылы. В трех матчах в воротах «Аугсбурга» побывало уже 9 мячей.

  • Бесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест
  • Поль Погба — на грани позорного завершения карьеры
  • 13/09/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Аугсбург» дома не смог переиграть «Бохум» (2:2).

    А вот после того команда в контрольной встрече одолела «Гройтер Фюрт» (2:1). Так что настрой в лагере гостей должен несколько улучшиться.

    И уж точно «Аугсбург» постарается дать бой столь сильному сопернику. Правда, последняя победа над «РБ Лейпцигом» случилась еще 6 лет назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Аугсбурга» дают — 12.30, ничья оценена — в 7.34.

    Хозяева имеют в своем составе высококлассных атакующих исполнителей, что и предопределит их успех в этом матче.

    Наш прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Аддад Майя — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Саккари — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аксу — Окжетпес
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Каспий — Мактаарал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алашкерт — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Зиря — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ауда — Метта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Таммека — Нарва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Сочи — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «РБ Лейпциг» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «быки» разгромить «Аугсбург»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры