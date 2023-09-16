«РБ Лейпциг»
Эта команда все мечтает покуситься на Серебряную салатницу. Правда, «РБ Лейпциг» в трех первых турах набрал только 6 очков.
А вот с атакой у команды полнейший порядок. «Быки» отличились уже 10 точными выстрелами в трех матчах.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Аугсбург
В предыдущем туре чемпионата «РБ Лейпциг» добыл уверенную викторию. «Быки» учинили разгром крепкому «Униону» (3:0).
До того «быки» разгромили еще и «Штутгарт» (5:1). Отметим сверхперспективного голландца Хави Симонса, уже отличившегося дважды в чемпионате.
«РБ Лейпциг» явно будет максимально активен в атаке. Вот только ряд травмированных исполнителей не смогут помочь хозяевам в этой встрече.
«Аугсбург»
«Аугсбург» находится на 12 месте, набрав 2 очка в трех матчах. Такой старт едва ли можно записать в актив этой традиционно ершистой команде.
Главным бичом команды являются тылы. В трех матчах в воротах «Аугсбурга» побывало уже 9 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Аугсбург» дома не смог переиграть «Бохум» (2:2).
А вот после того команда в контрольной встрече одолела «Гройтер Фюрт» (2:1). Так что настрой в лагере гостей должен несколько улучшиться.
И уж точно «Аугсбург» постарается дать бой столь сильному сопернику. Правда, последняя победа над «РБ Лейпцигом» случилась еще 6 лет назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.25.
На викторию «Аугсбурга» дают — 12.30, ничья оценена — в 7.34.
Хозяева
Наш прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.01.