Латвия (до 21 года) сыграет на своем поле с Италией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 17:00 мск. Латвия (до 21 года) — Италия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия (до 21 года)

Эта команда вполне способна выдать сенсационный результат. Вот и в квалификации Латвия (до 21 года) стартовала успешно.

Причем есть гипотеза, что латыши поборются за одно из первых мест в группе. Состав у команды по именам довольно крепкий.

Коэффициенты матча Латвия U21 — Италия U21 1X2Новым игрокам 25.009.001.06Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда порадовала результатом. Латвия (до 21 года) уверенно одолела санмаринцев (2:0).

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Правда, до того латыши уступили грузинам в контрольном поединке. Тот матч завершился коллизией с минимальным счетом.

Латвия (до 21 года) наверняка постарается дать бой столь сильному оппоненту. Прибалтийцам должны помочь родные стены.

Италия (до 21 года)

Эта команда максимально настроена на нынешнюю квалификацию. Итальянцы явно намерены занять первое место в группе.

Вот только проблем в игре команды еще немало. Даже в контрольных матчах молодые итальянцы выглядели не столь ярко.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Италия (до 21 года) минимально уступила норвежцам, из-за чего не смогла пройти в плей-офф молодежного чемпионата Европы.

А вот до того команде удалось одолеть швейцарских сверстников. Победа молодых итальянцев вышла натужной (3:2).

И уж точно Италия (до 21 года) постарается начать квалификацию с победы. Да и по игре команда выглядит монолитнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Италии (до 21 года) предлагают — 1.05.

На викторию Латвии (до 21 года) дают — 41.00, ничья оценена — в 13.70.

Гости смотрятся явно мощнее соперника, однако могут позволить себе некоторую расслабленность .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.68.