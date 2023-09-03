«Ростов» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 20:00 мск. «Ростов» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Команда столкнулась с проблемами на старте чемпионата, после 6-и туров занимая лишь 10-е место с 7-ю очками в активе. «Ростов» играет нестабильно, и матч против «Динамо» может стать очередным поражением в РПЛ.

За 6 матчей в чемпионате России команда трижды проиграла, дважды выиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Ростов» забил 7 голов при 12-и пропущенных. Команда явно не отличается игрой в обороне.

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В предстоящем матче «Ростов» встретится с мощным «Динамо», который играет результативно. Несмотря на это, команда Валерия Карпина за 3 матча в РПЛ на своем поле обыграла «Факел» (2:1) и «Рубин» (3:0), а также сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

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Родные трибуны явно помогают «Ростову», но в последних 2-х туров команда уступила «Сочи» (0:4) и «Пари НН» (0:1). Эти результаты сильно настораживают, ведь в соперниках у «Ростова» были не самые сильные соперники...

«Динамо»

Команда Марцела Лички занимает 5-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Динамо» отстает от 1-й строчки лишь на 3 балла. Москвичи довольно неплохо стартовали.

Кажется, что новые методы главного тренера начинают работать. Команда способна играть результативно, но при этом есть определенные проблемы с обороной. За 6 матчей в чемпионате «Динамо» забило 13 голов при 11-и пропущенных.

В августе команду покинул один из лидеров команды Арсен Захарян. Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад». При этом, «Динамо» не должно стать хуже после ухода футболиста, ведь в команде появились другие лидеры.

К примеру, 21-летний форвард москвичей Константин Тюкавин забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи за 6 матчей в РПЛ. Не стоит забывать и про Федора Смолова, который держит довольно высокий уровень.

Последний раз «Динамо» встречалось с «Ростовом» в ноябре 2022 года. В том матче ростовчане обыграли столичную команду со счетом 2:1, но сейчас положение команд поменялось.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 2.55.

На викторию «Динамо» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.60.

«Ростов» уверенно выступает на своем поле, а «Динамо» в целом нашло свою игру. Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.60. Еще вариант для ставки — Тотал 1.5 меньше во 2-м тайме за 1.80.