«Эйбар»
«Эйбар» вот уже как два года подряд оказывается в шаге от выхода в элиту. Оба раза команда претендовала на прямой выход, но каждый раз оказывалась в стыках, где и проигрывала.
Так, например, в прошлом сезоне «оружейникам» не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии они уступили «Алавесу» (1:1 и 0:2), который в итоге и в пробился в Примеру.
Коэффициенты матча Эйбар — Леганес
Старт в текущем розыгрыше второго дивизиона Испании для команды слаживается не лучшим образом, ведь она заработала всего три очка в трех первых турах, обыграв дома 2:1 «Эльче» во втором игровом дне.
Две другие же встречи «Эйбар» проиграл, уступив на выезде со счетом 0:4 сантандерскому «Расингу» и новичку «Эльденсе» 1:2 в минувшем туре.
«Леганес»
«Леганес», который после вылета из Примеры в 2020 году, вот уже три сезона прозябает во втором по рангу дивизиону Испании и особыми успехами там не блещет.
Так, например, в прошлом розыгрыше Сегунды «огурцы» финишировали в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться даже за плей-офф повышения они не имели.
Календарь и таблица испанской Примеры
В текущем же розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида набрал шесть пунктов в трех проведенных встречах. Начал он с домашнего фиаско от «Андорры» 0:1.
После чего поочередно одолел с одинаковым счетом по 2:0 на выезде «Алькоркон» и на своей территории «Альбасете».
В прошлом сезоне «Эйбар» в играх с «Леганесом» смог набрать всего один балл, сыграв дома вничью 0:0 и уступив на выезде со счетом 1:2.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.03.
На викторию «Леганеса» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.20.
«Леганес» еще в этом сезоне не выдавал матчи с обоюдно забитыми голами. Прогнозируем, что в этой игре он восполнит этот пробел, ведь в четырех из пяти их очных последних игр они неизменно огорчали друг друга.
А что касаемо результата, то прогнозируем в этом поединке викторию хозяев со счетом 2:1.