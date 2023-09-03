В 4-м туре испанской Сегунды «Эйбар» на своем поле встретится с «Леганесом». Поединок пройдет 3 сентября и начнется в 17:15 по мск. «Эйбар» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» вот уже как два года подряд оказывается в шаге от выхода в элиту. Оба раза команда претендовала на прямой выход, но каждый раз оказывалась в стыках, где и проигрывала.

Так, например, в прошлом сезоне «оружейникам» не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии они уступили «Алавесу» (1:1 и 0:2), который в итоге и в пробился в Примеру.

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Старт в текущем розыгрыше второго дивизиона Испании для команды слаживается не лучшим образом, ведь она заработала всего три очка в трех первых турах, обыграв дома 2:1 «Эльче» во втором игровом дне.

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Две другие же встречи «Эйбар» проиграл, уступив на выезде со счетом 0:4 сантандерскому «Расингу» и новичку «Эльденсе» 1:2 в минувшем туре.

«Леганес»

«Леганес», который после вылета из Примеры в 2020 году, вот уже три сезона прозябает во втором по рангу дивизиону Испании и особыми успехами там не блещет.

Так, например, в прошлом розыгрыше Сегунды «огурцы» финишировали в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться даже за плей-офф повышения они не имели.

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем же розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида набрал шесть пунктов в трех проведенных встречах. Начал он с домашнего фиаско от «Андорры» 0:1.

После чего поочередно одолел с одинаковым счетом по 2:0 на выезде «Алькоркон» и на своей территории «Альбасете».

В прошлом сезоне «Эйбар» в играх с «Леганесом» смог набрать всего один балл, сыграв дома вничью 0:0 и уступив на выезде со счетом 1:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.03.

На викторию «Леганеса» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.20.

«Леганес» еще в этом сезоне не выдавал матчи с обоюдно забитыми голами. Прогнозируем, что в этой игре он восполнит этот пробел, ведь в четырех из пяти их очных последних игр они неизменно огорчали друг друга.

А что касаемо результата, то прогнозируем в этом поединке викторию хозяев со счетом 2:1.