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    «Эйбар» сравняется по очкам с «Леганесом»

    «Эйбар» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, чемпионат Испании, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Леганес»
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    «Эйбар»
    В 4-м туре испанской Сегунды «Эйбар» на своем поле встретится с «Леганесом». Поединок пройдет 3 сентября и начнется в 17:15 по мск. «Эйбар» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Сентября 2023 года
    Эйбар
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  • Леганес
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    «Эйбар»

    «Эйбар» вот уже как два года подряд оказывается в шаге от выхода в элиту. Оба раза команда претендовала на прямой выход, но каждый раз оказывалась в стыках, где и проигрывала.

    Так, например, в прошлом сезоне «оружейникам» не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии они уступили «Алавесу» (1:1 и 0:2), который в итоге и в пробился в Примеру.

    Коэффициенты матча Эйбар — Леганес

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    Старт в текущем розыгрыше второго дивизиона Испании для команды слаживается не лучшим образом, ведь она заработала всего три очка в трех первых турах, обыграв дома 2:1 «Эльче» во втором игровом дне.

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    Две другие же встречи «Эйбар» проиграл, уступив на выезде со счетом 0:4 сантандерскому «Расингу» и новичку «Эльденсе» 1:2 в минувшем туре.

    «Леганес»

    «Леганес», который после вылета из Примеры в 2020 году, вот уже три сезона прозябает во втором по рангу дивизиону Испании и особыми успехами там не блещет.

    Так, например, в прошлом розыгрыше Сегунды «огурцы» финишировали в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться даже за плей-офф повышения они не имели.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем же розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида набрал шесть пунктов в трех проведенных встречах. Начал он с домашнего фиаско от «Андорры» 0:1.

    После чего поочередно одолел с одинаковым счетом по 2:0 на выезде «Алькоркон» и на своей территории «Альбасете».

    В прошлом сезоне «Эйбар» в играх с «Леганесом» смог набрать всего один балл, сыграв дома вничью 0:0 и уступив на выезде со счетом 1:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.03.

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    На викторию «Леганеса» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.20.

    «Леганес» еще в этом сезоне не выдавал матчи с обоюдно забитыми голами. Прогнозируем, что в этой игре он восполнит этот пробел, ведь в четырех из пяти их очных последних игр они неизменно огорчали друг друга.

    А что касаемо результата, то прогнозируем в этом поединке викторию хозяев со счетом 2:1.

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