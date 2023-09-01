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    Сумеет ли «Рига» разгромить «Елгаву»?

    «Рига» — «Елгава». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 1 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рига» — «Елгава»
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    «Рига»
    «Рига» сыграет на своем поле с «Елгавой» в рамках 28-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 19:00 мск. «Рига» — «Елгава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 01 Сентября 2023 года
    Рига
  • Рига
    •  Рига 19:00 Елгава Елгава
  • Латвия. Высшая лига
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    «Рига»

    Эта команда сражается за чемпионский титул. На текущий момент «Рига» пребывает как раз на 1 месте в турнирной таблице.

    «Рига» на три очка опережает традиционного конкурента РФШ. Да и с атакой у рижан полный ажур: 71 забитых мячей в 27 матчах.

    В своем последнем поединке «Рига» добыла три очка. Команда уверенно расправилась с «Валмиерой» (3:0).

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    Причем до того «Рига» разгромила «Ауду» (4:0). А вот из Лиги конференций команда вылетела, дважды уступив «Твенте» (0:2, 0:3).

    Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. Терять очки на ровном месте рижане явно намерены.

    «Елгава»

    «Елгава» сейчас занимает 6 место в таблице. Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.

    Команда имеет средние показатели. Между тем, «Елгаве» явно недостает пресловутой стабильности в игре и результатах.

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    • В минувшем туре чемпионата «Елгава» добыла три пункта. Дома команда уверенно переиграла «Тукумс 2000» (2:0).

    До того команда не дала себя обыграть «Валмиере» (2:2). А вот в матче с «Аудой» «Елгава» провалилась (0:3).

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой лидеру. Правда, последний такой прецедент случился почти 4 года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Риги» предлагают — 1.05.

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    На викторию «Елгавы» дают — 24.00, ничья оценена — в 10.00.

    «Рига» сейчас демонстрирует стабильные результаты, и уж точно не оставит шансов скромному сопернику.

    Наш прогноз — Фора «Риги» -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.

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    «Рига» — «Елгава»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Рига» разгромить «Елгаву»?
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