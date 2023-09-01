«Рига»
Эта команда сражается за чемпионский титул. На текущий момент «Рига» пребывает как раз на 1 месте в турнирной таблице.
«Рига» на три очка опережает традиционного конкурента РФШ. Да и с атакой у рижан полный ажур: 71 забитых мячей в 27 матчах.
В своем последнем поединке «Рига» добыла три очка. Команда уверенно расправилась с «Валмиерой» (3:0).
Причем до того «Рига» разгромила «Ауду» (4:0). А вот из Лиги конференций команда вылетела, дважды уступив «Твенте» (0:2, 0:3).
Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. Терять очки на ровном месте рижане явно намерены.
«Елгава»
«Елгава» сейчас занимает 6 место в таблице. Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.
Команда имеет средние показатели. Между тем, «Елгаве» явно недостает пресловутой стабильности в игре и результатах.
В минувшем туре чемпионата «Елгава» добыла три пункта. Дома команда уверенно переиграла «Тукумс 2000» (2:0).
До того команда не дала себя обыграть «Валмиере» (2:2). А вот в матче с «Аудой» «Елгава» провалилась (0:3).
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой лидеру. Правда, последний такой прецедент случился почти 4 года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Риги» предлагают — 1.05.
На викторию «Елгавы» дают — 24.00, ничья оценена — в 10.00.
«Рига» сейчас демонстрирует стабильные результаты, и уж
Наш прогноз — Фора «Риги» -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.