«Рига» сыграет на своем поле с «Елгавой» в рамках 28-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 19:00 мск. «Рига» — «Елгава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рига»

Эта команда сражается за чемпионский титул. На текущий момент «Рига» пребывает как раз на 1 месте в турнирной таблице.

«Рига» на три очка опережает традиционного конкурента РФШ. Да и с атакой у рижан полный ажур: 71 забитых мячей в 27 матчах.

В своем последнем поединке «Рига» добыла три очка. Команда уверенно расправилась с «Валмиерой» (3:0).

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Причем до того «Рига» разгромила «Ауду» (4:0). А вот из Лиги конференций команда вылетела, дважды уступив «Твенте» (0:2, 0:3).

Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. Терять очки на ровном месте рижане явно намерены.

«Елгава»

«Елгава» сейчас занимает 6 место в таблице. Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.

Команда имеет средние показатели. Между тем, «Елгаве» явно недостает пресловутой стабильности в игре и результатах.

В минувшем туре чемпионата «Елгава» добыла три пункта. Дома команда уверенно переиграла «Тукумс 2000» (2:0).

До того команда не дала себя обыграть «Валмиере» (2:2). А вот в матче с «Аудой» «Елгава» провалилась (0:3).

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой лидеру. Правда, последний такой прецедент случился почти 4 года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Риги» предлагают — 1.05.

На викторию «Елгавы» дают — 24.00, ничья оценена — в 10.00.

«Рига» сейчас демонстрирует стабильные результаты, и уж точно не оставит шансов скромному сопернику .

Наш прогноз — Фора «Риги» -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.