Мадридский «Атлетико» сыграет на выезде против «Бетиса» во втором туре чемпионата Испании. Матч пройдет 20 августа, начало — в 22:30 мск. «Бетис» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» в первом туре одержал гостевую победу над «Вильярреалом» — 2:1.

Команда Мануэля Пеллегрини забила решающий гол за пару минут до финального свистка, хотя по игре можно было предположить, что это сделает соперник.

В межсезонье «Бетис» проиграл четыре из шести товарищеских матчей. Поражениями завершились встречи с «Айнтрахтом» из Брауншвейга, «Монако», «Севильей» и «Реал Сосьедадом».

При этом во всех случаях клуб из Севильи забивал не больше одного мяча. То есть здесь явные просматриваются явные проблемы в нападении. Тем удивительнее, что «Бетис» дважды поразил ворота «Вильярреала».

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И с учетом того, что Набиль Фекир пока травмирован, ситуация в ближайшее время вряд ли изменится.

«Атлетико»

«Атлетико» начал новый сезон с домашней победы над «Гранадой» — 3:1. По голу забили Альваро Мората, Мемфис Депай и Маркос Льоренте.

Интересно, что соперник чаще владел мячом, но команда Диего Симеоне все равно создала достаточное количество опасных моментов.

Также стоит отметить, что «Атлетико» — единственная команда, которая в первом туре забила больше двух мячей.

В общем, «матрасники» сразу показали, что «Реалу» и «Барселоне» не надо расслабляться. Нынешняя версия «Атлетико» и защищаться умеет, и атаковать.

Прогноз и ставка

На «Бетис» в этом матче можно поставить за 4.00, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Атлетико» — за 2.07.

Четыре предыдущих матча между этими командами завершились победами «Атлетико». И есть подозрение, что банда Симеоне продлит серию. «Бетис» даже в победном матче с «Вильярреалом» выглядел не лучшим образом.

Ставка — победа «Атлетико» за 2.07.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.30.