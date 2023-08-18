18 августа во втором туре испанской Сегунды сезона 2023/24 «Сарагоса» на своей арене сразиться с «Вальядолидом». Начало — в 22:30 по мск. «Сарагоса» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

Прошедший сезон нельзя занести в актив «Сарагосе». Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

Арагонцы за всю турнирную дистанцию минувшего первенства добыли лишь 12 викторий за 42 матча, 13 встреч проиграли и 17 поединков свели вничью, разница мячей составила 40:39.

Коэффициенты матча Сарагоса — Вальядолид 1X2Новым игрокам 2.553.003.05Бонус$9500

В летнее трансферное окно коллектив пополнился только свободными агентами и значимых продаж у клуба не было. За семь товарняков они четыре раза победили и трижды уступили.

Все прогнозы на футбол

Новый же розыгрыш Сегунды «Сарагоса» начала с домашней виктории над дублем «Вильярреала» со счетом 2:0, забив оба гола сразу же после перерыва.

«Вальядолид»

«Вальядолид» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Причем понижение в классе команда оформила лишь в заключительном туре, не справившись дома с конкурентом «Хетафе» 0:0.

Летом «фиолетово-белые» провели пять контрольных встреч, выиграв два из них при двух фиаско и одной мировой. Среди этих игр стоить выделить викторию над «Райо Вальекано» 3:2.

В трансферное окно «пусела» продала несколько своих ведущих футболистов, выручив за них более 20 миллионов евро. А приобрела команда только свободных агентов.

В первом туре этого розыгрыше Сегунды «Вальядолид» на своем поле переиграл хихонский «Спортинг» со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2021/22. И тогда в рамках Сегунды «Вальядолид» в матчах с «Сарагосой» набрал четыре очка, выиграв 2:0 дома и расписав выездную мировую 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вальядолида» предлагают — 2.60.

На викторию «Сарагосы» дают — 2.86, ничья оценена — в 3.10.

Обе команды хорошо начали сезон и в очном противостоянии вполне могут огорчить друг друга, ведь на старте чемпионата они продемонстрировали неплохую игру в атаке.

Также еще ставим на мировой исход этого поединка, так как на поле «Сарагосы» в последнее время они часто делили очки между собой.