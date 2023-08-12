«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Жироны» в первом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Летом «доностьяррас» смотрятся не столь убедительно. «Реал Сосьедад» выиграл лишь в двух контрольных встречах из пяти.

Зато свой последний поединок баски могут записать себе в актив. Команда с минимальным счетом переиграла соотечественников из «Бетиса».

В прошлом сезоне баски смогли попасть в топ-4, благодаря чему пробились в Лигу чемпионов. Они уступили в таблице лишь «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В трех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи, коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что у него хорошая форма.

«Жирона»

Каталонцы активно провела контрольные поединки. «Жирона» в шести спаррингах добыла четыре победы при одном поражении и одной ничьей.

Причем в последнем спарринге «Жирона» добыла победу. Последняя вышла натужной, ведь «Лацио» оказал серьезное сопротивление (2:1).

Интересно, что до того команда проиграла лишь в серии пенальти чемпиону Италии «Наполи» (1:1). Чувствуется, что «Жирона» набирает обороты и способна прибавлять еще.

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при четырех победах и одной ничьей, что говорит о его неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1,63. Успех «Жироны» оценивается в 5,30, ничья — в 3,98.

В 11 из 12 последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.

Еще один вариант ставки — «Реал Сосьедад» выиграет 1-й тайм и матч за 2,35, хозяева, как фаворит игры, вполне способны реализовать такой сценарий поединка.