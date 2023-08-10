«Твенте»
«Твенте» выдаёт беспроигрышную серию из 13 матчей. Клуб из Нидерланд в летнее межсезонье провел два матча: обыграл «Оденсе» (7:1) и сыграл вничью с «Шальке» (2:2).
Команда уже преодолела один этап отборав Лиге конференций, обыграв шведский «Хаммарбю» (1:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).
В воскресенье, 13 августа «Твенте» стартует в новом сезоне внутреннего первенства. В 1-м туре чемпионата Нидерландов «Твенте» встретится с командой «Алмере Сити», игра пройдет на выезде.
«Рига»
«Рига» взяла реванша у венгерского «Кечкемета» за поражение в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций (1:2 — проигрыш в гостях и 3:1 — победа дома).
В первом раунде Лиги конференций «Рига» прошла исландский клуб «Викингур» (2:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).
«Рига» продолжает возглавлять турнирную таблицу в чемпионате Латвии. После 25 сыгранных встреч футболисты Томислава Стипича набрали 64 очка.
В матче 24-го тура внутреннего первенства «Рига» разгромила на своём поле «Супер Нова» (5:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Твенте» можно поставить за 1.30, ничью оценивают в 5.35. А на победу команды «Рига» — 9.95.
Прогноз: «Твенте» не должен встретить сопротивление со стороны «Риги». Команды разного уровня класса. Нидерландский клуб вполне может рассчитывать на уверенную победу.
Ставка: Фора «Твенте» (-1.5) с коэффициентом 1.90.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.16.