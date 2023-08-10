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    «Твенте» решит вопросы о победителе за одну игру?

    «Твенте» — «Рига». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 10 августа 2023 года

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    «Хаммарбю» — «Твенте»
    В четверг, 10 августа «Твенте» на своём поле сыграет против латвийского клуба «Рига». Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Твенте» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Августа 2023 года
    Твенте
  • Энсхеде
    •  Твенте 21:00 Рига Рига
  • Рига
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    «Твенте»

    «Твенте» выдаёт беспроигрышную серию из 13 матчей. Клуб из Нидерланд в летнее межсезонье провел два матча: обыграл «Оденсе» (7:1) и сыграл вничью с «Шальке» (2:2).

    Команда уже преодолела один этап отборав Лиге конференций, обыграв шведский «Хаммарбю» (1:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    Все прогнозы на футбол

    В воскресенье, 13 августа «Твенте» стартует в новом сезоне внутреннего первенства. В 1-м туре чемпионата Нидерландов «Твенте» встретится с командой «Алмере Сити», игра пройдет на выезде.

    «Рига»

    «Рига» взяла реванша у венгерского «Кечкемета» за поражение в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций (1:2 — проигрыш в гостях и 3:1 — победа дома).

    В первом раунде Лиги конференций «Рига» прошла исландский клуб «Викингур» (2:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

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  • 07/08/2023

    • «Рига» продолжает возглавлять турнирную таблицу в чемпионате Латвии. После 25 сыгранных встреч футболисты Томислава Стипича набрали 64 очка.

    В матче 24-го тура внутреннего первенства «Рига» разгромила на своём поле «Супер Нова» (5:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Твенте» можно поставить за 1.30, ничью оценивают в 5.35. А на победу команды «Рига» — 9.95.

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    Прогноз: «Твенте» не должен встретить сопротивление со стороны «Риги». Команды разного уровня класса. Нидерландский клуб вполне может рассчитывать на уверенную победу.

    Ставка: Фора «Твенте» (-1.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.16.

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    «Твенте» — «Рига»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. «Твенте» решит вопросы о победителе за одну игру?
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