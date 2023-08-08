«Монца» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 августа, начало — в 22:00 мск. «Монца» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

«Монца» в предыдущем сезоне выступила отлично. Скромный клуб умудрился занять высокое, как для себя, 11 место в Серии А.

Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Монца» добыла четыре виктории, причем все — крупные.

Последний контрольный поединок команде удался. Правда, соперником был скромный «Вис Пезаро», который удалось обыграть со счетом 3:0.

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Интересно, что до того команда последовательно переигрывала таких же скромняг. Так что битва с «Миланом» будет первым серьезным испытанием в межсезонье.

Наверняка в этой встрече «Монца» будет действовать максимально сконцентрировано в обороне. Да и дать бой миланцам — уже отличная мотивация.

«Милан»

Эта команда провела не столь продуктивный минувший сезон. «Милан» финишировал всего лишь четвертым в чемпионате Италии.

Свой последний контрольный поединок команда провела не столь ярко. «Милан» с минимальным счетом уступил «Барселоне».

Вообще же, «Милан» заметно изменится в новом сезоне. Состав команды пополнился несколькими новыми исполнителями, а вот один из символов клуба Златан Ибрагимович закончил профессиональную карьеру.

Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. «Милан» явно желает проверить свои силы на фоне колючего оппонента.

Номинальные гости явно будут активно атаковать. Основной ударной силой может и должен стать опытнейший Оливье Жиру.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.11.

На викторию «Монцы» дают — 3.89, ничья оценена — в 3.34.

«Россонери» имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же по игре смотрятся монолитнее соперника .

Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.17.