АЕК сыграет на своем поле с «Динамо» Загреб в рамках первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:45 мск. АЕК — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЕК

«Красно-белые» по итогам минувшего сезона чемпионата Греции стали чемпионом. Команда из Афин набрала 83 очка и на пять пунктов опередила «Панатинаикос».

Кроме того, клуб сделал дубль, завоевав еще и Кубок Греции. В финале турнира ему удалось обыграть ПАОК из Салоник (2:0).

Коэффициенты матча АЕК Афины — Динамо З 1X2Новым игрокам 2.203.303.40Бонус$9500

Грядущее противостояние станет первым официальным матчем нового сезона для АЕКа, поскольку он только стартует в еврокубках, а игры греческой лиги начнутся 18 августа.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На сегодня у коллектива победная серия из четырех поединков кряду в рамках товарищеских встреч при подготовке сезона с общей разницей мячей 14-1.

«Динамо» Загреб

Загребское «Динамо» разгромило «Астану» в рамках второго раунда Лиги чемпионов. После крупной победы дома со счетом 4:0 оно также выиграло в гостях 2:0.

Набирает обороты чемпионат Хорватии, уже сыграны матчи 3-го тура. «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Горицей» (0:0) и снова потерял очки после победы в предыдущем туре.

Напомним, что действующий чемпион Хорватии с поражения стартовал во внутреннем первенстве страны. В первом туре столичный клуб проиграл «Хайдуку» (1:2).

Коллектив не знает поражений в четырех последних поединках во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что пребывает в неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом АЕК, коэффициент на победу которого равен 2,17. Успех «Динамо» оценивается в 3,35, ничья — в 3,40.

В последних четырех матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,93, ведь в шести из семи последних матчей хозяев хотя бы одному из соперников не удавалось забить.