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    По силам ли «Динамо» Загреб АЕК?

    АЕК — «Динамо» Загреб. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 8 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на АЕК — «Динамо» Загреб
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    АЕК — фаворит матча
    АЕК сыграет на своем поле с «Динамо» Загреб в рамках первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:45 мск. АЕК — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Августа 2023 года
    АЕК Афины
  • Афины
    •  АЕК Афины 21:45 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    АЕК

    «Красно-белые» по итогам минувшего сезона чемпионата Греции стали чемпионом. Команда из Афин набрала 83 очка и на пять пунктов опередила «Панатинаикос».

    Кроме того, клуб сделал дубль, завоевав еще и Кубок Греции. В финале турнира ему удалось обыграть ПАОК из Салоник (2:0).

    Коэффициенты матча АЕК Афины — Динамо З

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    Грядущее противостояние станет первым официальным матчем нового сезона для АЕКа, поскольку он только стартует в еврокубках, а игры греческой лиги начнутся 18 августа.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива победная серия из четырех поединков кряду в рамках товарищеских встреч при подготовке сезона с общей разницей мячей 14-1.

    «Динамо» Загреб

    Загребское «Динамо» разгромило «Астану» в рамках второго раунда Лиги чемпионов. После крупной победы дома со счетом 4:0 оно также выиграло в гостях 2:0.

    Набирает обороты чемпионат Хорватии, уже сыграны матчи 3-го тура. «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Горицей» (0:0) и снова потерял очки после победы в предыдущем туре.

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  • Второй раунд отбора Лиги чемпионов и Лиги конференций — всё. До группового этапа доберутся самые стойкие и крепкие, впереди ещё две стадии квалификации
  • 04/08/2023

    • Напомним, что действующий чемпион Хорватии с поражения стартовал во внутреннем первенстве страны. В первом туре столичный клуб проиграл «Хайдуку» (1:2).

    Коллектив не знает поражений в четырех последних поединках во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что пребывает в неплохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом АЕК, коэффициент на победу которого равен 2,17. Успех «Динамо» оценивается в 3,35, ничья — в 3,40.

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    В последних четырех матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,93, ведь в шести из семи последних матчей хозяев хотя бы одному из соперников не удавалось забить.

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    АЕК — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на футбол. По силам ли «Динамо» Загреб АЕК?
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