«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 26 июля, начало — в 18:30 мск. «Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Команда начинает свой сезон, уже сыграв один матч в РПЛ, а сейчас проведет стартовую встречу группового этапа Кубка России против «Балтики».

Помимо «Крыльев» и калининградской команды в группе также есть «Зенит» и «Ахмат» — вполне себе группа смерти.

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Самарцы уже выдали мощную игру в 1-м туре РПЛ, обыграв «Ахмат» в гостях (2:1). Причем «Крылья» вели в счете 2:0, пропустив единственный гол на 90+5-й минуте с пенальти.

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К тому же, команда плодотворно провела контрольные матчи. Дважды выиграла, столько же раз проиграла и однажды сыграла вничью. «Крылья» подготовились к старту сезона.

Самарцы будут играть против «Балтики» с позиции силы. «Крылья» выйдут на поле в качестве фаворита и планируют продолжать побеждать. После победы над «Ахматом» самарцы явно окрылены и настроены выигрывать.

«Балтика»

Команда стартовала в российской Премьер-лиге впервые за 25 лет, и стартовала с поражения, не очень удачно. «Балтика» имеет шанс реабилитироваться в матче с «Крыльями».

Команда попала в непростую группу, и вся надежда на то, что калининградцы побыстрее найдут свою игру. В матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» «Балтика» не смогла ничего сделать.

Хоть команда и нанесла больше ударов в створ, чем соперник, но пропустила в каждом тайме. Можно сказать, что «Балтике» не хватило мастерства, чтобы претендовать на очки.

С «Крыльями» не будет легче, команда мощно стартовала. «Балтике» необходимо вспомнить товарищескую игру с «Локомотивом», где они выиграли 1:0. Там калининградцы смогли сдержать оборону соперника, и реализовали свой шанс. Получится ли сейчас?

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают поставить за 1.95. На викторию «Балтики» дают 4.05, ничья оценена в 3.45.

«Крылья» выглядят на порядок сильнее, и пока нет никаких предпосылок для того, чтобы «Балтика» претендовала на победу.

Сделаем ставку на победу «Крыльев» в стартовом матче Кубка России.

Также поставим на то, что обе команды забьют меньше 3-х голов за матч.