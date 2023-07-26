ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко ВерраттиТрансферный дайджест. 18 — 24 июля Килиан МбаппеКажется, шейхи сошли с ума. «Аль-Хиляль» предлагает Мбаппе 700 млн евро — в год Мария ТимофееваСенсационный взлет Тимофеевой, титул Рублева и новые проблемы Зверева
    Все новости спорта

    «Крылья» вновь победят?

    «Крылья Советов» — «Балтика». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок России, 26 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Балтику Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Балтика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 26 июля, начало — в 18:30 мск. «Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 26 Июля 2023 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 18:30 Балтика Балтика
  • Калининград
    •

    «Крылья Советов»

    Команда начинает свой сезон, уже сыграв один матч в РПЛ, а сейчас проведет стартовую встречу группового этапа Кубка России против «Балтики».

    Помимо «Крыльев» и калининградской команды в группе также есть «Зенит» и «Ахмат» — вполне себе группа смерти.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Балтика

    1X2Новым игрокам
  • 1.953.504.05Бонус$9500
    •

    Самарцы уже выдали мощную игру в 1-м туре РПЛ, обыграв «Ахмат» в гостях (2:1). Причем «Крылья» вели в счете 2:0, пропустив единственный гол на 90+5-й минуте с пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    К тому же, команда плодотворно провела контрольные матчи. Дважды выиграла, столько же раз проиграла и однажды сыграла вничью. «Крылья» подготовились к старту сезона.

    Самарцы будут играть против «Балтики» с позиции силы. «Крылья» выйдут на поле в качестве фаворита и планируют продолжать побеждать. После победы над «Ахматом» самарцы явно окрылены и настроены выигрывать.

    «Балтика»

    Команда стартовала в российской Премьер-лиге впервые за 25 лет, и стартовала с поражения, не очень удачно. «Балтика» имеет шанс реабилитироваться в матче с «Крыльями».

    Команда попала в непростую группу, и вся надежда на то, что калининградцы побыстрее найдут свою игру. В матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» «Балтика» не смогла ничего сделать.

  • Трансферный дайджест. 18 — 24 июля
  • Сага по Мбаппе, Верратти и Захарян сменят команды, Коло-Муани нарасхват
  • Вчера

    • Хоть команда и нанесла больше ударов в створ, чем соперник, но пропустила в каждом тайме. Можно сказать, что «Балтике» не хватило мастерства, чтобы претендовать на очки.

    С «Крыльями» не будет легче, команда мощно стартовала. «Балтике» необходимо вспомнить товарищескую игру с «Локомотивом», где они выиграли 1:0. Там калининградцы смогли сдержать оборону соперника, и реализовали свой шанс. Получится ли сейчас?

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают поставить за 1.95. На викторию «Балтики» дают 4.05, ничья оценена в 3.45.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Крылья» выглядят на порядок сильнее, и пока нет никаких предпосылок для того, чтобы «Балтика» претендовала на победу.

    Сделаем ставку на победу «Крыльев» в стартовом матче Кубка России.

    Также поставим на то, что обе команды забьют меньше 3-х голов за матч.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Голубич — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Швейцария (жен) — Норвегия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Свентек — Абдураимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Чеккинато — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вавринка — Мизолич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 13:20
    •  1.73
  • Прогноз на матч Филс — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Имер — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Деллиен — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сапата Миральес — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Зверев — Молчан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Де Йонг — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Пирош — О’Конелл
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. «Крылья» вновь победят?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры