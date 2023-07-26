«Крылья Советов»
Команда начинает свой сезон, уже сыграв один матч в РПЛ, а сейчас проведет стартовую встречу группового этапа Кубка России против «Балтики».
Помимо «Крыльев» и калининградской команды в группе также есть «Зенит» и «Ахмат» — вполне себе группа смерти.
Коэффициенты матча Крылья Советов — Балтика
Самарцы уже выдали мощную игру в 1-м туре РПЛ, обыграв «Ахмат» в гостях (2:1). Причем «Крылья» вели в счете 2:0, пропустив единственный гол на 90+5-й минуте с пенальти.
К тому же, команда плодотворно провела контрольные матчи. Дважды выиграла, столько же раз проиграла и однажды сыграла вничью. «Крылья» подготовились к старту сезона.
Самарцы будут играть против «Балтики» с позиции силы. «Крылья» выйдут на поле в качестве фаворита и планируют продолжать побеждать. После победы над «Ахматом» самарцы явно окрылены и настроены выигрывать.
«Балтика»
Команда стартовала в российской Премьер-лиге впервые за 25 лет, и стартовала с поражения, не очень удачно. «Балтика» имеет шанс реабилитироваться в матче с «Крыльями».
Команда попала в непростую группу, и вся надежда на то, что калининградцы побыстрее найдут свою игру. В матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» «Балтика» не смогла ничего сделать.
Хоть команда и нанесла больше ударов в створ, чем соперник, но пропустила в каждом тайме. Можно сказать, что «Балтике» не хватило мастерства, чтобы претендовать на очки.
С «Крыльями» не будет легче, команда мощно стартовала. «Балтике» необходимо вспомнить товарищескую игру с «Локомотивом», где они выиграли 1:0. Там калининградцы смогли сдержать оборону соперника, и реализовали свой шанс. Получится ли сейчас?
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают поставить за 1.95. На викторию «Балтики» дают 4.05, ничья оценена в 3.45.
«Крылья» выглядят на порядок сильнее, и пока нет никаких предпосылок для того, чтобы «Балтика» претендовала на победу.
Сделаем ставку на победу «Крыльев» в стартовом матче Кубка России.
Также поставим на то, что обе команды забьют меньше 3-х голов за матч.