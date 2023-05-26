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    Три очка для «Гомеля»?

    «Гомель» — «Сморгонь». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 мая 2023 года

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    «Гомель» сыграет на своем поле со «Сморгонью» в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 26 мая, начало — в 18:00 мск. «Гомель» — «Сморгонь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Мая 2023 года
    Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Гомель 18:00 Сморгонь Сморгонь
  • Белоруссия. Высшая лига
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    «Гомель»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Сейчас «Гомель» находится на скромном 9 месте в таблице.

    Вот только оборона команды действует крайне неудачно. В 8 матчах белорусского чемпионата в воротах гомельчан побывало уже 16 мячей.

    Минувший тур сложился для команды не столь успешно. На выезде «Гомель» расписал боевую мировую с брестским «Динамо» (3:3).

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    «Гомель» выиграл лишь в одном матче из 8. Зато проиграла команда лишь дважды, да и забила 11 мячей.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут действовать первым номером. Пора бы гомельчанам подниматься повыше в таблице.

    «Сморгонь»

    Команда-лифт белорусского футбола снова обречена на битву за выживание. Правда, сейчас «Сморгонь» седьмая в таблице.

    «Сморгонь» ужасно обороняется. В 9 матчах чемпионата команда пропустила в свои ворота уже 20 раз.

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    • В предыдущем туре команда вновь потерпела неудачу. «Сморгонь» дома по всем статьям уступила солигорскому «Шахтеру» (1:3).

    «Сморгонь» до того уступила еще и «Неману» (3:1). Зато соперников своего уровня, таких как «Нафтан» и «Слуцк», команда обыграла.

    Гости уж точно будут пытаться добыть хотя бы балл. Вот только оборона «Сморгони» может вновь дать результативный сбой.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гомеля» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Сморгони» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.32.

    Гости имеют серьезные проблемы с надежностью тылов, что вновь проявится в этой встрече.

    Наш прогноз — Победа «Гомеля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.

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    «Гомель» — «Сморгонь»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 26.05.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Гомеля»?
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