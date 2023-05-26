«Гомель»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Сейчас «Гомель» находится на скромном 9 месте в таблице.
Вот только оборона команды действует крайне неудачно. В 8 матчах белорусского чемпионата в воротах гомельчан побывало уже 16 мячей.
Минувший тур сложился для команды не столь успешно. На выезде «Гомель» расписал боевую мировую с брестским «Динамо» (3:3).
«Гомель» выиграл лишь в одном матче из 8. Зато проиграла команда лишь дважды, да и забила 11 мячей.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут действовать первым номером. Пора бы гомельчанам подниматься повыше в таблице.
«Сморгонь»
Команда-лифт белорусского футбола снова обречена на битву за выживание. Правда, сейчас «Сморгонь» седьмая в таблице.
«Сморгонь» ужасно обороняется. В 9 матчах чемпионата команда пропустила в свои ворота уже 20 раз.
В предыдущем туре команда вновь потерпела неудачу. «Сморгонь» дома по всем статьям уступила солигорскому «Шахтеру» (1:3).
«Сморгонь» до того уступила еще и «Неману» (3:1). Зато соперников своего уровня, таких как «Нафтан» и «Слуцк», команда обыграла.
Гости уж точно будут пытаться добыть хотя бы балл. Вот только оборона «Сморгони» может вновь дать результативный сбой.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гомеля» предлагают — 2.33.
На викторию «Сморгони» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.32.
Наш прогноз — Победа «Гомеля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.