БАТЭ сыграет на своем поле со «Славией» в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 24 мая, начало — в 20:00 мск. БАТЭ — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Эта команда начала чемпионат явно ниже своих возможностей. Сейчас БАТЭ пребывает на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата Белоруссии.

Вот только с надежностью тылов у команды откровенно не складывается. В 9 матчах игроки БАТЭ пропустили уже 10 раз.

В своем последнем поединке команда снова потеряла очки. На выезде БАТЭ расписал мировую с «Ислочью» (1:1).

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Борисовцы имеют трехматчевую серию без побед. Так что мотивация БАТЭ на эту встречу явно будет максимальной.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно идти вперед с первых минут. Тем паче, пора БАТЭ подниматься в группу лидеров.

«Славия»

Эта команда стартовала вполне себе прилично. «Славия» занимает 5 место, набрав 13 очков в 8 турах.

«Славия» имеет проблемы с реализацией. В 8 поединках игроки клуба из Мозыря забили всего лишь 8 мячей.

В предыдущем туре команда смогла добыть победу. «Славия» на родной арене минимально одолела «Слуцк».

Зато обороняется «Славия» относительно монолитно. Команда на данный момент пропустила 7 мячей в чемпионате.

«Славия» уж точно будет стараться разжиться очками. Проблем в игре оппонента сонм, и гости будут стремиться ими воспользоваться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.75.

На викторию «Славии» дают — 4.78, ничья оценена — в 3.64.

БАТЭ в последних матчах выглядят не лучшим образом , тогда как соперник неплохо обороняется.

Наш прогноз — Победа «Славии» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.