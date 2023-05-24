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    БАТЭ победы не видать?!

    БАТЭ — «Славия». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Славия»
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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле со «Славией» в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 24 мая, начало — в 20:00 мск. БАТЭ — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 24 Мая 2023 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 20:00 Славия Мозырь Славия Мозырь
  • Мозырь
    •

    БАТЭ

    Эта команда начала чемпионат явно ниже своих возможностей. Сейчас БАТЭ пребывает на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата Белоруссии.

    Вот только с надежностью тылов у команды откровенно не складывается. В 9 матчах игроки БАТЭ пропустили уже 10 раз.

    В своем последнем поединке команда снова потеряла очки. На выезде БАТЭ расписал мировую с «Ислочью» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Борисовцы имеют трехматчевую серию без побед. Так что мотивация БАТЭ на эту встречу явно будет максимальной.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно идти вперед с первых минут. Тем паче, пора БАТЭ подниматься в группу лидеров.

    «Славия»

    Эта команда стартовала вполне себе прилично. «Славия» занимает 5 место, набрав 13 очков в 8 турах.

    «Славия» имеет проблемы с реализацией. В 8 поединках игроки клуба из Мозыря забили всего лишь 8 мячей.

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    • В предыдущем туре команда смогла добыть победу. «Славия» на родной арене минимально одолела «Слуцк».

    Зато обороняется «Славия» относительно монолитно. Команда на данный момент пропустила 7 мячей в чемпионате.

    «Славия» уж точно будет стараться разжиться очками. Проблем в игре оппонента сонм, и гости будут стремиться ими воспользоваться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.75.

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    На викторию «Славии» дают — 4.78, ничья оценена — в 3.64.

    БАТЭ в последних матчах выглядят не лучшим образом, тогда как соперник неплохо обороняется.

    Наш прогноз — Победа «Славии» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.

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    БАТЭ — «Славия»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. БАТЭ победы не видать?!
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