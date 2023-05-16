«Аль-Таи» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» Эр-Рияд в рамках 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 16 мая, начало — в 21:30 мск. «Аль-Таи» — «Аль-Наср» Эр-Рияд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Таи»

«Аль-Таи» является середняком аравийского чемпионата. Сейчас команда пребывает на 7 месте в турнирной таблице.

Команда имеет слабый уровень реализации. В 26 матчах игроки «Аль-Таи» настреляли лишь 39 мячей в ворота соперников.

В своем последнем поединке команда не разжилась очками. На выезде «Аль-Таи» в перестрелке уступил «Аль-Батину» (4:3).

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До того «Аль-Таи» переиграл «Аль-Фейху» со счетом 2:1. Так что очевидно отсутствие пресловутой стабильности в игре и результатах.

«Аль-Таи» явно максимально настроится на матч с одним из лидеров. В матче первого круга команда уступила сопернику со счетом 2:0.

«Аль-Наср» Эр-Рияд

Команда Криштиану Роналду сражается за чемпионство. Правда, на данный момент отставание от лидера «Аль-Иттихада» составляет 5 очков.

Зато Роналду все еще полезен. В активе суперзвезды мирового футбола уже 12 забитых мячей в 13 сыгранных матчах.

В минувшем туре команда потеряла крайне важные два очка. Дома «Аль-Наср» Эр-Рияд не сумел одолеть одного из аутсайдеров лиги «Аль-Халидж» (1:1).

Отыграть 5 очков за 4 тура кажется задачей реальной. Правда, Роналду и компании нужно еще ждать осечки от конкурента.

«Аль-Наср» Эр-Рияд уж точно постарается добыть победу в этой встрече. Терять очки команде уже просто нельзя.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» Эр-Рияд предлагают — 1.40.

На викторию «Аль-Таи» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.75.

«Аль-Наср» Эр-Рияд еще сражается за чемпионский титул , и уж точно активно сыграет в атаке.

Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» Эр-Рияд -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.